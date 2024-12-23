  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Volkswagen'de kriz: 4 bin yöneticinin ikramiyesi kesildi
Takip Et

Volkswagen'de kriz: 4 bin yöneticinin ikramiyesi kesildi

Dünyada otomotiv sektörü, küresel değişimlerin etkisiyle önemli bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Alman otomotiv devi Volkswagen, maliyetleri düşürme amacıyla kritik bir karar aldı. Şirket, yaklaşık 4 bin yöneticiye 2025 ve 2026 yıllarında hak ettikleri ikramiyelerin ödenmeyeceğini duyurdu. Bu karar, yönetici pozisyonundaki çalışanların gelirlerinde yaklaşık yüzde 10'luk bir kayıp anlamına geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Volkswagen'de kriz: 4 bin yöneticinin ikramiyesi kesildi
Takip Et

Volkswagen AG’de yaklaşık 4 bin yönetici, önümüzdeki yıldan itibaren maaşlarından önemli ölçükte kayıp yaşayacak. Sueddeutsche Zeitung’un haberine göre, bu yöneticilerin yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen ikramiyeler, 2025 ve 2026 yıllarında tamamen kesilecek.

Ayrıca, on yılın sonuna kadar daha küçük oranlarda maaş indirimi uygulanması bekleniyor. Sendika temsilcileri ise özellikle İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume dahil öst düzey yöneticilerin maaşlarından yüzde 10'dan fazla feragat etmelerini talep ediyor.

Fabrikaların kapanmaması ve işçi grevlerinin önünün kesilmesi amaçlanıyor

Sözcü'nün derlediği habere göre bu maaş kesintileri, Volkswagen'in maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak uygulanacak. Plan, şirketin fabrikalarını kapatmamasını ve işçi grevlerinin önünü kesmeyi amaçlıyor. Üç ay süren yoğun müzakereler sonucunda taraflar arasında varılan uzlaşı, cuma günü kamuoyuna duyuruldu. Şirket ve sendika temsilcileri, anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, kesintilerin ölçüsü yönetim tarafından talep edilen daha sert önlemlerin gerisinde kaldı.

Analistten eleştiri

Jefferies analisti Philippe Houchois, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin “sektördeki hızlı değişime uyum sağlamak için gerekli aciliyet hissinden yoksun olduğunu” ifade etti.

Volkswagen hisseleri, Frankfurt Borsası’nda gün içinde saat 11:35 itibariyle yüzde 2,4 değer kaybederek bu yıl toplamda yaklaşık dörtte bir oranında düşüş gösterdi.

ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldıABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

ABD'de yeni konut satışları kasımda arttıABD'de yeni konut satışları kasımda arttıKüresel Ekonomi

 

Şirket Haberleri
Kron Teknoloji'nin üst yönetiminde atama
Kron Teknoloji'nin üst yönetiminde atama
TEB Arval ve Togg bir araya geldi
TEB Arval ve Togg bir araya geldi
Telegram, 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti
Telegram, 2024'te 1 milyar dolardan fazla gelir elde etti
Ar-ge ve inovasyonda vites büyüten Odine sektöründe en hızlı büyüyenler arasına girdi
Ar-ge ve inovasyonda vites büyüten Odine sektöründe en hızlı büyüyenler arasına girdi
Rekabet Kurulunda, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama şirketine ilişkin soruşturmada sözlü savunma alındı
Rekabet Kurulunda, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama şirketine ilişkin soruşturmada sözlü savunma alındı
Doğanay Gıda: Markamıza ait hiçbir fabrikayı satmadık
Doğanay Gıda: Markamıza ait hiçbir fabrikayı satmadık