Volkswagen'de kriz: 4 bin yöneticinin ikramiyesi kesildi

Volkswagen AG’de yaklaşık 4 bin yönetici, önümüzdeki yıldan itibaren maaşlarından önemli ölçükte kayıp yaşayacak. Sueddeutsche Zeitung’un haberine göre, bu yöneticilerin yıllık gelirlerinin yaklaşık yüzde 10'una denk gelen ikramiyeler, 2025 ve 2026 yıllarında tamamen kesilecek.

Ayrıca, on yılın sonuna kadar daha küçük oranlarda maaş indirimi uygulanması bekleniyor. Sendika temsilcileri ise özellikle İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume dahil öst düzey yöneticilerin maaşlarından yüzde 10'dan fazla feragat etmelerini talep ediyor.

Fabrikaların kapanmaması ve işçi grevlerinin önünün kesilmesi amaçlanıyor

Sözcü'nün derlediği habere göre bu maaş kesintileri, Volkswagen'in maliyetlerini azaltmaya yönelik yeniden yapılandırma planının bir parçası olarak uygulanacak. Plan, şirketin fabrikalarını kapatmamasını ve işçi grevlerinin önünü kesmeyi amaçlıyor. Üç ay süren yoğun müzakereler sonucunda taraflar arasında varılan uzlaşı, cuma günü kamuoyuna duyuruldu. Şirket ve sendika temsilcileri, anlaşmayı memnuniyetle karşılarken, kesintilerin ölçüsü yönetim tarafından talep edilen daha sert önlemlerin gerisinde kaldı.

Analistten eleştiri

Jefferies analisti Philippe Houchois, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, alınan önlemlerin “sektördeki hızlı değişime uyum sağlamak için gerekli aciliyet hissinden yoksun olduğunu” ifade etti.

Volkswagen hisseleri, Frankfurt Borsası’nda gün içinde saat 11:35 itibariyle yüzde 2,4 değer kaybederek bu yıl toplamda yaklaşık dörtte bir oranında düşüş gösterdi.