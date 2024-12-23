  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. ABD'de yeni konut satışları kasımda arttı
Takip Et

ABD'de yeni konut satışları kasımda arttı

ABD'de yeni konut satışları, kasımda yüzde 5,9'luk artış kaydetti.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'de yeni konut satışları kasımda arttı
Takip Et

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülkede yeni konut satış sayısı, kasımda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık yüzde 5,9 artarak 664 bin oldu.

Piyasa beklentisi yeni konut satışlarının 666 bin olması yönündeydi. Yeni konut satışları, ekimde yüzde 14,8 azalışla 627 bin olarak kaydedilmişti.

Ülkede yeni konut satışları, kasımda yıllık bazda da yüzde 8,7 arttı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise yıllık yüzde 6,3 azalarak 402 bin 600 dolara geriledi.

ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldıABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldıKüresel Ekonomi

 

EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansmanEBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansmanEnerji

 

Küresel Ekonomi
ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri kasımda beklentinin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldı
ABD'de tüketici güveni aralık ayında beklentilerin altında kaldı
Starbucks çalışanlarının grevi 10 şehire yayıldı! Yüzbinlerce çalışan etkilenebilir
Starbucks çalışanlarının grevi 10 şehire yayıldı! Yüzbinlerce çalışan etkilenebilir
Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
Deutsche Bank'tan Fed için faiz tahmini
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yatay: Gözler Ukrayna'da
Avrupa'da doğal gaz fiyatları yatay: Gözler Ukrayna'da
Küresel ham çelik üretiminde Çin'in etkisi
Küresel ham çelik üretiminde Çin'in etkisi