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EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Fiba Yenilenebilir Enerji'nin iştiraki Kavram Enerji'ye, Isparta ve Balıkesir'de toplam 70 megavatlık güneş enerjisi santrali kurulumu için 42 milyon dolar finansman sağladı.

Haber Merkezi
AA
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EBRD'den Fiba Yenilenebilir Enerji'ye 42 milyon dolarlık finansman
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 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan (EBRD), yapılan açıklamaya göre, söz konusu 42 milyon dolarlık finansman, Kavram Enerji'nin Isparta ve Balıkesir'deki güneş enerjisi santrallerinin inşasında kullanılacak.

Finansmanın, Isparta'da 50 megavatlık güneş enerji santrali ve Balıkesir'de 20 megavatlık hibrit güneş enerji santrali kurulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Santraller tamamlanarak üretime geçtiğinde, Türkiye'nin elektrik sisteminde yıllık 37 bin ton emisyon salımını engelleyecek.

Fiba Grup bünyesinde bulunan Fiba Yenilenebilir Enerji'nin 581 megavat kurulu gücü bulunuyor.

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