Starbucks çalışanlarının grevi 10 şehire yayıldı! Yüzbinlerce çalışan etkilenebilir

Workers United’dan yapılan açıklamada, cuma günü başlayan ve ilk etapta Los Angeles, Chicago ve Seattle’daki Starbucks kafelerini kapatan beş günlük greve New Jersey, New York, Philadelphia ve St. Louis de katıldı.

Starbucks işçilerin taleplerini sürdürülebilir bulmuyor

Starbucks, grevden kaynaklanan aksaklıkların operasyonları üzerinde önemli bir etkisi olmadığını çünkü ABD’deki mağazaların sadece küçük bir kısmının etkilendiğini söyledi.

“Workers United’ın önerileri, saatlik çalışan ortakların asgari ücretinin derhal yüzde 64 oranında ve üç yıllık sözleşme süresince yüzde 77 oranında artırılmasını gerektiriyor. Bu sürdürülebilir değildir.”

Baristaların grevi 10 şehre yayıldı

Sendika, Columbus, Ohio; Denver ve Pittsburgh’un da aralarında bulunduğu 10 şehirde, şirketin Noel satışlarını etkileyebilecek yoğun tatil sezonunda greve gidiyor.

Sadece ABD’de 200 bin işçi bulunuyor

Şirket ABD’de 11 binden fazla mağaza işletiyor ve yaklaşık 200 bin işçi istihdam ediyor.

Starbucks ve sendika arasındaki görüşmeler, ücretler, personel ve programlarla ilgili çözülemeyen sorunlar nedeniyle çıkmaza girmiş ve greve yol açmıştı.

Sendika grevin yüzlerce mağazaya ulaşabileceğini duyurdu

Workers United cuma günü yaptığı açıklamada grevin Noel arifesi olan salı gününe kadar “yüzlerce mağazaya” ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Nisan ayından bu yanan müzakereler sürüyor

Starbucks sendika ile görüşmelere nisan ayında başlamıştı. Sendika bu ay yaptığı açıklamada sekizden fazla pazarlık oturumu gerçekleştirdiklerini ve bu oturumlarda 30 anlaşmaya varıldığını belirtti.