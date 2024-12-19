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Amazon çalışanları iş bırakıyor: ABD tarihindeki "en büyük" grev

Amazon'un çalışanları, New York, Atlanta, San Francisco, Skokie ve Güney Kaliforniya'daki 7 depoda greve gitti. Teamsters sendikası, Amazon'un müzakere taleplerini görmezden gelmesi nedeniyle ABD tarihindeki "en büyük" grevin başlatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Amazon çalışanları iş bırakıyor: ABD tarihindeki "en büyük" grev
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 ABD'li perakende devi Amazon 10 tesisinde çalışan yaklaşık 10 bin işçiyi temsil eden International Brotherhood of Teamsters sendikasından yapılan açıklamada, ABD tarihinde Amazon'a karşı "en büyük" grevin başlatıldığı ifade edildi.

Amazon'un, Teamsters ile örgütlenen binlerce çalışanıyla pazarlık yapmayı defalarca reddettiği aktarılan açıklamada, işçilerin New York, Atlanta, San Francisco ile Skokie şehirlerinde 1'er ve Güney Kaliforniya'da 3 depoda greve başladığı, diğer tesislerdeki sendika üyelerinin de greve katılmaya hazırlandığı belirtildi.

"Şimdi bunun bedelini ödüyorlar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teamsters Genel Başkanı Sean O'Brien, "Amazon'a masaya gelmesi ve üyelerimiz için doğru olanı yapması için net bir süre verdik. Onlar bunu görmezden geldiler. Şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Bu grev onların suçu." ifadelerini kullandı.

Teamsters, Amazon'a müzakerelere başlaması için 15 Aralık'a kadar süre vermiş ve depo çalışanları kısa bir süre önce grev kararı almıştı.

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