Sinangil’in hedefi ihracatta 130 bin ton

MURAT KÜÇÜK/TEKİRDAĞ

Tekirdağ ve Konya’daki 2 fabrikasında, yıllık 600 bin ton kapasite ile faaliyetlerini sürdüren Eksun Gıda, 2023’ün ilk 6 ayında 52 bin ton un ihracatı gerçekleştirdi. Bir önceki yıla göre ihracatta yüzde 20 artış yaşadıklarını dile getiren Eksun Gıda Fabrikalar ve Tedarikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sabri Yıldız, sene sonunda 130 bin tona ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

30 ülkeye ihracat yaptıkları bilgisini paylaşan Sabri Yıldız, yılın ilk 6 ayında Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere’yi de bu halkaya dahil ettiklerini söyledi. Yıldız, özellikle Doğu Afrika, Uzak Doğu, Kuzey ve Güney Amerika pazarlarında büyümek için çalışmalarına hız verdiklerinin altını çizdi. Eksun, geçtiğimiz yılın ilk yarısında 1,6 milyar TL toplam satış rakamına ulaşırken 2023’ün aynı döneminde 2,4 milyar TL’nin üzerinde satışa imza attı. 2022’de ciroyu yüzde 153 artırdıklarını belirten Sabri Yıldız, “3,9 milyar TL'yi ciro ve 224 milyon TL ne kar gerçekleştirdik” dedi.

2023 buğday hasadında 21,5 milyon ton rekolte bekleniyor

Buğday hasadı sezonunu da değerlendiren Sabri Yıldız, rekoltede yüksek artışlar olduğuna dikkat çekti. Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Rekolte Tahmin Raporu verilerine göre buğdayda bu yıl 21,5 milyon ton rekolte beklendiğini hatırlatan Sabri Yıldız, bu rakamın yaklaşık yüzde 10 artış anlamına geldiğini söyledi. Global pazarı da değerlendiren Yıldız, tahıl koridoruna ilişkin ise şunları söyledi: “Rusya ve Ukrayna'nın tahıl ambarı konumunda olmasından dolayı bölgede yaşanan kriz özellikle Kuzey Afrika ülkelerini etkiledi. Türkiye, liderlik yaparak 3 kere koridorun açılmasını ve korunmasını sağladı. Yakın zamanda Cumhurbaşkanımızın aracılığıyla bu koridorun açılacağına inanıyoruz.”

Tekirdağ ve Konya tesislerine yenilenebilir enerji yatırımı

Konya’daki fabrikaya 12 adet 90’ar tonluk un silosu yatırımı için tedarikçilerle anlaştıklarını söyleyen Sabri Yıldız, hem Tekirdağ hem de Konya tesislerinde yenilenebilir enerji santrali kurma çalışmalarına başladıklarını da duyurdu. Yıldız, sıfır atıkla üretim prensibi ile organik atıkların, yem dışında gübre ve ambalaj gibi alanlarda kullanılmasına yönelik geri dönüşüm çalışmaları yürüttiklerini de ifade etti.