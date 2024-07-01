Sipay, Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesi açıklandı. Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin belirlendiği Deloitte Teknoloji Fast 50'de üç yıllık büyüme verilerine göre 22 katlık bir büyüme ile fintek kuruluşları arasında birinci, genel sıralamada ise dördüncü sırada yer alan fintek sektörünün lider kuruluşlarından Sipay, yıllık bazda yüzde 958 büyüme oranıyla Deloitte EMEA Teknoloji Fast 500 listesinde 187. sırada yer aldı. Sipay böylece listede ilk 200 arasındaki ilk ve tek Türk fintek şirketi oldu.

“Türkiye’de sektör liderliğine koşuyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sipay Kurucusu Nezih Sipahioğlu, şunları söyledi: “EMEA bölgesinde hızlı büyümemizi tescillemekten son derece mutlu ve gururluyuz. En hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında bizleri Türkiye’de alanımızda zirveye, EMEA bölgesinde üst sıralara taşıyan sürdürülebilir büyümemizin arkasında kararlı, titiz ve özverili bir ekip çalışması bulunuyor. Olağanüstü çabaları için ekip arkadaşlarımın her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Sektörün en hızlı büyüyen şirketi olarak Türkiye’de sektör liderliğine emin adımlarla ilerliyoruz.”