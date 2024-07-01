Erdoğan'dan Kayseri yorumu: Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Yerel yönetimler istişare ve değerlendirme toplantımız münasebetiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. 31 Mart seçimlerinin sonrasında bütün belediye başkanlarımızın iştirakı ile tertiplediğimiz toplantımızın hayırlı olmasını diliyor, toplantının içeriğine katkı sunan ve katkı sunacak arkadaşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. Yeni belediye başkanlarımızı, yeniden seçilen belediye başkanlarımızı yürekten tebrik ediyor, hayırlı olsun diyor, şehirlerimize ve hemşehrilerimize hizmet yolunda her birinize ayrı ayrı başarılar diliyorum.

Son bir yılda 3 seçim geçirdik

Son bir yılda 10 ay arayla üst üste 3 seçim geçirdik. Seçim döneminde belediye başkanlarımızla çeşitli vesilelerle elbette bir araya geldik. Ancak AK Parti'nin adeta alameti farikası olan geniş katılımlı istişare ve değerlendirme toplantımızı seçimler nedeniyle gerçekleştiremedik. Geçen ay başında yine burada Kızılcahamam'da ilk etapta eski, yeni kurmay kadrosu ve milletvekilleriyle beraber olduk. Her kademede danışmaya, diyaloğa önem veriyor, ülkemizin ve partimizin gündemindeki konulara ortak akılla çözüm yolları arıyoruz. Bu anlayışla büyükşehirden il, ilçe ve belde belediyelerine kadar AK Partili tüm belediye başkanı arkadaşlarımızla bir araya gelelim istedik. Böylece hem yerel seçim sonuçlarını sizlerle de masaya yatıralım. Hem şehirlerimizin ihtiyaçlarını ve projelerimizi detaylıca görüşelim. Hem de önümüzdeki döneme dair yol haritamızı sizlerin de önerileriyle beraberce şekillendirelim dedik. Davetimize icabetle burada bulunan tüm belediye başkanlarımıza, grup başkan vekillerimize ve il genel meclisi başkanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da gerek il ziyaretleri, gerekse farklı toplantılarla siz başkanlarımızla sık sık bir araya geleceğiz.

AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir

Hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir. Biz başkaları gibi tepeden inme bir parti değil, yerelden bizzat halkın içinde zuhur etmiş ve yükselmiş bir partiyiz. Bundan tam 30 sene önce millete hizmet yolculuğumuza belediyelerden başladık, mahalli idarelerdeki örnek karnemizle yeni hedeflere yürüdük. Yerel yönetimlerdeki başarımız önümüze yeni kapıların ve yepyeni ufukların açılmasına vesile oldu.

AK Parti belediyeciliği küresel ölçekte marka haline geldi

AK Parti belediyeciliği küresel ölçekte marka haline gelmiştir. Rakiplerimiz bile bizden kopya çekmeye başladı. Onların yol haritasını biz şekillendiriyor, rakiplerimize koçluk yapıyoruz. Dünya değişirken bizim de değişime adapte olmamız gereken başlıklar var. Toplumun özellikle gençlerin nabzını daha iyi tutmamız gereken konular olabilir. Şehirlerimizi geleceğe hazırlama, popülizme bulaşmadan konuşarak üretmede kimse bizimle yarışamaz.

31 Mart'ta milletimiz son sözü söyledi

Son seçimde muhalefet ucuz popülizme dayanan kampanya yürüttü. Ekonomimizdeki sıkıntıları istismar ederek uçuk vaatlerde bulundular. Şehirlerimizin kanayan yaralara dair somut projeler ortaya koymadılar. 31 Mart'ta milletimiz son sözü söyledi. Biz de bu iradeyi öperek başımızın üstüne koyduk. Cumhur İttifakı yüzde 40,5 oy oranına ulaştı.

Rakiplerimiz bizi taklit etmeye başladı

AK Parti belediyeciliği bugün küresel ölçekte bir marka haline gelmiştir. Mahalli idareler alanında ülkemizde 30 yıldır standartları biz belirliyoruz. Öyle ki, rakiplerimiz bile bizi taklit etmeye bizden kopya çekmeye başladı. Pek çok başlıkta onların da yol haritasını dolaylı olarak biz şekillendiriyor, bir nevi siyasi rakiplerimize koçluk yapıyoruz.

İnsanlarımızın popülizm dalgasına kapılmasına maalesef engel olamadık

31 Mart seçimlerinden bu yana yaşananlar bu gerçeği çok net biçimde bir kez daha göstermiştir. Taşlar yerine oturdukça herkes daha sağlıklı ve objektif değerlendirmeler yapabiliyor. Son seçimlerde muhalefet hepimizin bildiği gibi tamamen ucuz popülizme dayanan bir kampanya yürüttü. Ekonomideki sıkıntıları da istismar ederek kim ne veriyorsa benden 5 katı anlayışıyla hiçbir temeli olmayan uçuk vaatlerde bulundular. Deprem riski ve kentsel dönüşüm dahil şehirlerimizin kanayan yaralarına dair maalesef ortaya hiçbir somut proje koymadılar. Hayat pahalılığının yükü altında ezilen insanlarımızın popülizm dalgasına kapılmasına maalesef engel olamadık.

Erdoğan'dan Kayseri yorumu: Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez

Kayseri'de küçük grubun yol açtığı durumun nedeni muhalefetin zehirli söylemidir. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevezzül edilemesini acizlik olarak görüyoruz. Ayrımcılık, ötekileştirme nefret diliyle insanları düşmanlaştırmak AK Parti siyasetinde kendine yer bulmamıştır."

Ayrımcılık, Ak Parti siyasetinde yer bulamayacaktır

Türkiye’nin fay hatlarıyla oynamaktan herkes uzak durmalı. Ayrımcılık, ötekileştirme düşmanlaştırma, Ak Parti siyasetinde yer bulamayacaktır. Belediyeler bizim hizmet siyasetimizin amiral gemisidir. Gönülden çalışarak gönüller kazandığımız müddetçe kimse önümüzü kesemez. Yerelde bir rehavet yaşanırsa, hükümette başarılı olsak da arzu ettiğimiz neticeyi alamayız. Başı boş sokak köpek meseleleri başta olmak üzere bu meseleleri çözüme kavuşturacağız. Yerel yönetimlere büyük sorumluluklar düşecek. Depreme hazırlık ve kentsel dönüşümün geri plana düşmesine izin vermeyiz. Acıların tekrarlanmaması için şehirlerimizi depreme dayanıklı hale getireceğiz.