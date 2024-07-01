Konut kira artış oranı 2024: Yüzde 25 sınırı kaldırıldı! 2024 TEFE TÜFE oranı ne kadar oldu?

Türkiye'de kiracıların bir süredir kara kara düşündüğü yüzde 25'lik kira zam sınırı kaldırıldı. Artık yeni bir döneme girilmiş oldu. Bundan sonra ev kiraları TEFE TÜFE oranı gözetilerek zamlanacak. Bu noktada özellikle konut kira artış oranlarında TEFE TÜFE miktarı hiçbir şekilde aşılamayacak ve Temmuz öncesinde gelen zamlardan sonra yeni bir zam talebinde bulunulamayacak. Peki iyi ama konut kira artış oranı 2024 kaç olacak? TEFE TÜFE oranı konut kira artışı yüzde kaç? İşte tüm detaylar..

KONUT KİRA ARTIŞ ORANI 2024 NE KADAR OLDU?

Konut kira artış oranı 2024 bundan sonra sık sık karşımıza çıkacak. Zira artık kiralardaki yüzde 25'lik zam sınırı resmen sona erdi. Yeni dönemde enflasyon rakamlarına bağlı olarak TÜFE oranına göre bu rakam ortaya çıkacak. Burada önemli olan sınır ise ev sahibinin TÜFE rakamını aşamayacak olması. Ayrıca ev sahibi Temmuz öncesi yapılan kira sözleşmesi gereği yeni bir zam talebinde bulunamayacak.

KONUT KİRA ARTIŞ ORANI TEMMUZ YÜZDE KAÇ?

Kirada yüzde 25 zam sınırı uygulamasının bitmesiyle beraber kiralarda yeniden enflasyon rakamları belirleyici olacak. Bu noktada Tüketici Enflasyonu (TÜFE) artış yüzdesi göz önünde bulundurulacak. Kira artış oranı, 12 aylık ortalama enflasyon ışığında ortaya çıkacak.

Temmuz ayının kira artış oranı haziran enflasyon rakamları ile netleşecek. Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 20 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Haziran 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: %25

Kira Artış Tutarı: 5 bin TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 25 bin TL

2024 TEFE TÜFE ORANI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2024 Mayıs ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi 'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması %62,51 arttı. Normalde yasal oran olan %62,51 olmasına rağmen çıkan yeni düzenleme ile 11 Haziran 2022 ila 01.07.2024 (bu tarih dâhil) yapılacak kira artışları %25'i geçemeyecek.

TEFE TÜFE NASIL BELİRLENİR?

TEFE (Toptan Eşya Fiyat Endeksi) ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), bir ülkedeki enflasyon oranını belirlemek için kullanılan iki temel göstergedir. TEFE, toptan mal ve hizmetlerin fiyat değişikliklerini izlerken, TÜFE ise tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişikliklerini takip eder. Bu endeksler, belirli bir dönem içinde mal ve hizmetlerin fiyatlarının nasıl değiştiğini ölçmek için geniş bir ürün ve hizmet sepetinin fiyatlarının incelenmesiyle hesaplanır. Her iki endeks de fiyat hareketlerini aylık veya yıllık bazda izleyerek, ekonomik politika ve kararların oluşturulmasında önemli bir rol oynar.

MAYIS 2024 KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Haziran ayı kira zam tavanı mayıs enflasyonu ile belli oldu. Mayıs ayında 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 olarak açıklandı.

BASİT USÜL KİRA SINIRI NE KADAR OLDU?

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan yıllık işyeri kira bedeli, 2024 takvim yılında uygulanmak üzere büyükşehir belediye sınırları içinde 55.000 TL, diğer yerlerde 34.000 TL olarak tespit edilmiştir.

2024 KİRA VERGİSİ HESAPLAMA

2024 yılı için kira vergisi hesaplanırken, öncelikle yıllık kira geliri belirlenir. Bu gelirden ilgili yıl için belirlenen istisna tutarı düşülür. Kalan tutar üzerinden gider yöntemi seçilerek (götürü gider veya gerçek gider) giderler düşülür. Net kira geliri üzerinden belirlenen vergi dilimlerine göre hesaplanan vergi tutarı bulunur. Vergi dilimleri ve oranları her yıl değişebileceğinden, güncel vergi dilimlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Vergi dilimleri ve oranları her yıl değişebileceğinden, güncel vergi dilimlerine göre hesaplama yapılmalıdır. Örneğin, 2024 yılı için 70.000 TL’ye kadar olan kira gelirlerinde %15, 70.000 TL’yi aşan tutarlar için ise %20 vergi oranı uygulanır.