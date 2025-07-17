Dünyanın en iyi havalimanı yine İGA İstanbul Havalimanı oldu

Dünyanın önde gelen seyahat ve lifestyle dergisi Travel and Leisure'ın her yıl düzenlediği "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" anketine katılan okurların oyları sonucunda İGA İstanbul Havalimanı, tüm rakiplerini geride bırakarak bir kez daha "Dünyanın En İyi Havalimanı" unvanına hak kazandı. Sürekli gelişen ve müşteri memnuniyetini esas alan yaklaşımıyla, hem uluslararası havacılık organizasyonlarının hem de dünya çapında seyahat severlerin beğenisini kazanan İGA İstanbul Havalimanı, geçen yıl da Travel and Leisure okurlarının oylarıyla zirveye yerleşmişti.

Ödül Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e takdim edildi

Her ay yaklaşık 16 milyondan fazla okura ulaşan Travel and Leisure dergisinin ödül töreni, yayının da merkezi olan ABD'nin New York kentinde düzenlendi. İGA İstanbul Havalimanı'nın ödülü, Travel and Leisure dergisi Genel Yayın Yönetmeni Jacqueline Gifford tarafından Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e takdim edildi.

Törende konuşan Şengül şu ifadelerde bulundu: "İGA İstanbul Havalimanı olarak sunduğumuz hizmetlerin yalnızca operasyonel başarılarımızla değil, aynı zamanda kültürel açıdan da takdir görmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Türk kültürünün; misafirperverliği, inceliği ve dünya standartlarının ötesine geçen hizmet anlayışıyla öne çıkması bizim için son derece kıymetli. Bu sayede yalnızca İGA'yı değil, aynı zamanda İstanbul'u ve ülkemizin zengin kültürel mirasını da uluslararası alanda temsil edebilmenin ve marka değerine katkı sunabilmenin gururunu yaşıyoruz."

Travel and Leisure dergisi okurlarının görüşlerine göre belirlenen "Dünyanın En İyi 10 Uluslararası Havalimanı" araştırmasında havalimanları; erişim, check-in, güvenlik, yeme-içme alanları, alışveriş ve tasarım açısından değerlendiriliyor.

2021 yılında listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu

İGA İstanbul Havalimanı, Travel and Leisure dergisi tarafından her yıl düzenlenen ankete ilk kez 2021 yılında katılmış ve listedeki ilk Türk havalimanı olmuştu. 2024 yılında da "Dünyanın en iyisi" olduğu tescil edilen İGA İstanbul Havalimanı'nın bu seneki başarısının ardından dereceye giren dünyanın önde gelen havalimanları sırasıyla şöyle: Changi Havalimanı (Singapur), Hamad Uluslararası Havalimanı (Katar), Zayed Uluslararası Havalimanı (BAE), Dubai Uluslararası Havalimanı (BAE), Hong Kong Uluslararası Havalimanı, Helsinki-Vantaa Havalimanı (Finlandiya), Haneda Havalimanı (Japonya), Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı (Hindistan) ve Seul Incheon Uluslararası Havalimanı (Güney Kore).