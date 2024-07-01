Bakan Şimşek, 'Kazanç vergisine çalışıyoruz' dedi borsa çakıldı!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yatırımcıların borsa işlemlerinden elde ettikleri kazanaçlara vergi getirilmesinin düşünüldüğünü söylemesinin ardından borsa sert düştü. Borsa İstanbul 100 Endeksi, 14:09 itibariyle %2,51 gerileyerek, 10380'e düştü. Bankacılık hisselerinde ise düşüş yüzde 4'e ulaştı.

Piyasanın olumsuz tepkisi karşısında geri adım atılmıştı

Piyasanın yön değiştirmesi Bakan Şimşek'in canlı yayında hazinenin borsadaki yatırımlardan elde edilen gelirlere yeni vergiler getirmeyi incelediğini söylemesinin ardından geldi.

"Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak"

"Türkiye'nin vergilerinin gelire oranı yüzde 21 bile değil. OECD'de en düşük vergi yüküne sahip ikinci ülkeyiz. Türkiye'de dolaylı vergilerin milli gelire oranı yüzde 9,1. AB'de bu oran yüzde 13,6. OECD ülkelerinde yüzde 10,5. Burada sorun doğrudan vergi gelirlerinin düşük olması. Esas oraya odaklanıyoruz. Bizim tercihimiz vergilendirilmeyen alanlardan vergi almak, yeni bir vergi yükü getirmek değil. Koparılan yaygaralar doğru değil."

"Sonraki paket için borsa kazançlarına vergi çalışılıyor"

Bakan şimşek açıklamasında; "Bu vergi paketinde ne yapıyoruz. Çokuluslu şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi getiriyoruz. Yurt içinde asgari kurumlar vergisi için çalışıyoruz. Bu pakette değil ama belki bir sonraki pakette borsa kazançlarının vergilendirilmesini çalışıyoruz." dedi

"Vergiden kaçmanın cezalarını artıracağız"

Mehmet Şimşek; "Çok kazananları buradan uyarıyorum. Vergiden kaçınmanın cezalarını artıracağız, denetimleri sıkılaştıracağız. Giderek burada daha çok yapay zekayı devreye alacağız. Vergi denetim elemanlarımız için bütün teknolojileri devreye alacağız. Şu andaki pakette sermaye kazançlarının ilave vergilendirilmesi ilave çalışma gerektiriyor. Borsada işlem vergisinin arzu edilmeyen sonuçlar doğuracağına inandık. Borsa konusu bu paketin konusu değil. Ama vergilendirilmeyecek alan kalmayacak." ifadelerini kullandı