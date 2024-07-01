MSB duyurdu: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde terör operasyonları devam ediyor. Irak’ın kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröriste yönelik operasyon düzenlendi.
2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.