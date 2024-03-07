SKD AWARDS’da ‘Ürün Mükemmeliyet Ödülü’ C-Prot’un oldu

MERSİN / EKONOMİ

Çin’in başkenti Pekin'deki törende C-Prot’un ödülleri, şirket adına Mr. Meng Cui tarafından kabul edildi. Elde ettikleri başarıyı değerlendiren C-Prot CEO'su S. Bilgehan Üstündağ, “Bu ödüller siber güvenlik alanında uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge çalışmalarının bir sonucudur. SKD Labs gibi prestijli bir kuruluş tarafından ödül almak, bizim için büyük bir mutluluk olmakla birlikte şirketimizin küresel ölçekteki başarılarının ve sürdürülebilir büyümesinin bir göstergesidir. Ürünlerimizin, en zorlu test süreçlerinden gerçeğe yakın senaryolarda, üstün performans göstermesi, bizim için gurur verici" dedi.

Başarıda sürekliliğin sektörde kurdukları güçlü iş birliği ve ortaklıklar sayesinde mümkün olduğunu vurgulayan Bilgehan Üstündağ, “Global pazarda yer alan ortaklarımızla birlikte inovasyonu ve mükemmelliği daima hedefliyor, siber güvenlik çözümlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Müşterilerimize, farklı platformlarda güvenli bir deneyim sunma konusunda kararlıyız" ifadesini kullandı.