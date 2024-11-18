SOA Toplu Yemek, Güney Marmara'da büyüyecek

ESRA ÖZARFAT

BURSA - SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkanvekili Melih Can Kocabaş, sektördeki 15 yıllık tecrübeleri ve 40 yıllık bilgi birikimleriyle Türkiye’nin önde gelen yemek hizmeti sağlayıcılarından biri olduklarını vurguladı. Kocabaş, 15 farklı ilde 65 projede günlük 60 bin kişiye yemek hizmeti sunduklarını ve bu operasyonları bin çalışanla gerçekleştirdiklerini belirtti. Şirketin büyüme hedefleri arasında özellikle Güney Marmara Bölgesi’nin öncelikli yer aldığına işaret eden Kocabaş, geçtiğimiz yıl Bursa’da bölgesel bir direktörlük kurarak bu bölgede faaliyetlerine ağırlık verdiklerini ve yeni müşteri kazanımlarıyla büyümeye devam ettiklerini ifade etti.

Melih Can Kocabaş, “Bursa ve çevresi, potansiyelini bildiğimiz ve yatırım yapmayı hedeflediğimiz önemli bir pazar. 2024 yılını büyümeyle tamamlayacağız. 2025 yılında da bu bölgede etkili bir büyüme planlıyoruz” dedi. SOA’nın temel prensiplerinden birinin yerinde yemek üretimi olduğunu belirten Kocabaş, bu yöntemin hem gıda güvenliği hem de müşteri memnuniyeti açısından kritik olduğuna dikkat çekti. Melih Can Kocabaş, “Yerinde üretim, yemeklerin tazeliğini korumamıza ve müşterilerimizin bizi istedikleri zaman denetlemelerine olanak tanıyor. Bu yaklaşımımız hem şeffaflık hem de güven açısından önemli bir avantaj sağlıyor. Bizim işimiz yalnızca yemek yapmak değil; doğru hizmeti doğru fiyatla sunmak. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Otomasyona yatırım planlanıyor

Dijitalleşme ve otomasyon süreçlerine de yatırım yaptıklarını, sektörü ilgilendiren teknolojik gelişmeleri de yakından takip ederek yatırım planlarına dahil ettiklerini ifade eden Kocabaş, otonom ekipmanlarla üretimde verimliliği artırmayı planladıklarını söyledi. Kocabaş, gıda sektöründe artan maliyetler ve enflasyonun etkilerini yönetirken gerçekçi bir maliyet planlaması yaptıklarını söyledi. Kocabaş, maliyetleri kontrol altında tutmak için mevsimsel ürünleri tercih ettiklerini ve tedarikçilerle kota bazlı anlaşmalar yaptıklarını dile getirdi.

Endüstriyel yemek sektöründe uygun olmayan koşullarda üretim yapanlar nedeniyle fiyat odaklı haksız rekabet yaşandığına vurgu yapan Kocabaş, bu tür üretimlerin kaliteyi aşağı çektiğini ve sağlığı da tehdit ettiğini dile getirdi. Sektörde yaşanan kalifiye istihdam sorununa da dikkati çeken Melih Can Kocabaş, SOA olarak bu konuda da adımlar atacaklarını duyurdu.