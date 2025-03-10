SOCAR yeşil tahvillerle Bakü Fon Borsası'nda işlem görmeye başladı

SOCAR'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta düzenlenen etkinlikte SOCAR, yeşil tahvilleri Bakü Fon Borsası'nda (BFB) işlem görmeye başladı. SOCAR Tower'da gerçekleştirilen törene, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı ve SOCAR Denetim Kurulu Başkanı Mikayıl Cabbarov, SOCAR Başkanı Rövşen Necef, BFB, MDM, banka, sigorta ve yatırım şirketlerinin yöneticileriyle akademik çevrelerin temsilcileri katıldı.

Söz konusu törende, dünya genelinde yenilenebilir enerjiye artan talep ve çevresel sürdürülebilirliğin giderek daha fazla önem kazandığına vurgu yapıldı.

Şirketin stratejik hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen ve planlanan projeler hakkında detaylı bilgi verildi. Yeşil tahvillerin, SOCAR'ın sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uyumlu olarak yerli sermaye piyasalarına kazandırdığı yenilikçi ve verimli finansman araçları arasında yer aldığı belirtildi.

2016'dan itibaren ihraç edilmeye başlanan SOCAR tahvillerinin, yerel sermaye piyasalarında oluşturduğu olumlu dinamik, yatırımcıların uzun vadeli güvenini kazanması ve sunduğu ekonomik değerler vurgulandı. Yeşil tahvillerin piyasaya sürülmesiyle, ekolojik açıdan sürdürülebilir finansman araçlarının çeşitlendirilmesine yönelik önemli bir adım atıldığı ifade edildi.