Sova, üretim için yatırıma başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Market ekipmanları ve mağaza donanımı alanlarındaki tecrübe ile mağazalar ve ürünler tasarlayıp, müşteri algısı, ergonomi ile perakende matematiğini bir araya getirerek müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Sova stratejik bir atılım yaparak üretime geçme kararı aldı. 2020 yılında faaliyete başladıktan sonra yakaladıkları ivmeyi korumaya gayret ederken sektörün ihtiyaçlarına da dikkat ettiklerini belirten Sova Kurucu Ortağı Oğuz Vardar, “Kuruluşumuzdan bu yana elde ettiğimiz kazancı şirketimizin büyümesi adına kullanırken güzel bir ivme yakaladık. Sova markasının sektörde isminin duyulması adına yaptığımız çalışmalar karşılık bulmaya başladı. Özellikle geliştirdiğimiz ‘Farmarack’ ve ‘Dynamic!’ ürünlerimiz piyasada ciddi bir karşılık buldu. Akabinde genişleyen müşteri talebi ve kalite beklentisine doğru cevap verebilmek adına da stratejik bir karar ile üretimi de bünyemize katmaya karar verdik” dedi.

Yeni dönem ile birlikte tasarım ve inovasyonun yanı sıra kendi ürününü imal eden bir üretici kimliği kazanacak Sova’nın büyüme konusunda stratejik bir eşiği aştığını belirten Vardar, “Ürün ve inovasyon konusundaki çalışmalarımız ilerledikçe bize hitap eden alt yüklenici sayısı azaldığı için böyle bir karar aldık. Minareliçavuş’taki 1650 metrekare kapalı alanda otomasyon ağırlıklı olarak bir hat kurulumuna başladık. Metal atölyesi olarak tasarlanan ve sadece metal grupların imalatının yapılacağı bu tesis bize kalite konusunda standardizasyon sağlarken, yeni ürünler geliştirmek adına da deneysel çalışabileceğimiz bir alan olacak. Fazlar halinde devreye alacağımız üretim hattımızın ilk makineleri Haziran ayı sonunda kurulacak. Yatırımımızın ikinci fazı ise verimlilik odaklı olacak” diye konuştu.