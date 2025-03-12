Spotify, 2024 yılında rekor telif ödemesi yaptı: Tek bir yılda sektöre yapılan en büyük ödeme
Dünyanın en büyük müzik platformlarından biri olan Spotify, 2024 yılında müzik endüstrisine toplam 10 milyar dolar telif ücreti ödediğini açıkladı. Bu rakam, tek bir yıl içinde sektöre yapılan en büyük ödeme olarak kayıtlara geçti.
Şirketin açıklamasına göre, geçen yıl bin 500'e yakın sanatçı, Spotify’dan 1 milyon dolardan fazla telif geliri kazandı.
Spotify, yıllık telif ödemelerinin 2014'teki 1 milyar dolardan bu yana 10 kat arttığını belirtti.
Öte yandan, Spotify geçen yıl on milyonlarca şarkının telif ödemelerini eksik yaptığı iddiasıyla ABD’de dava edilmişti. Ancak New York’taki bir federal yargıç, bu yıl davanın reddine karar verdi.