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Sürat Kargo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya

Sürat Kargo, Anneler Günü’ne özel yapılacak tüm gönderileri yüzde 50 indirimle taşıyacağı duyurdu.

Haber Merkezi
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Sürat Kargo'dan Anneler Günü'ne özel kampanya
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Müşteri odaklı yaklaşımıyla hizmetlerini sürdüren Sürat Kargo, Anneler Günü’ne özel yeni bir kampanya başlattı.

Sürat Kargo, Anneler Günü’ne özel yapılacak tüm gönderileri yüzde 50 indirimle taşıyacak.

Söz konusu kampanyadan faydalanmak isteyenler, 1-31 Mayıs tarihleri arasında geçerli olan bu indirimden herhangi bir özel kod gerekmeden faydalanabilecek.

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