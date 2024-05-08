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TMSF, Akfel Gaz Grubu ihalesini erteledi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Akfel Gaz Grubu Hisseleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimini erteledi.

Haber Merkezi
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TMSF, Akfel Gaz Grubu ihalesini erteledi
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) ertelemeye ilişkin duyurusu, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre TMSF, bilgi odasından yararlanmak için son günü 6 Mayıs tarihinden 24 Haziran tarihine, son başvuru tarihini 7 Mayıs saat 16.00'dan, 25 Haziran saat 16.00'ya, ihale tarihini 8 Mayıs saat 11.00'den 26 Haziran saat 11.00'e ve yapılması halinde pazarlık tarihinin 10 Mayıs saat 11.00'den 28 Haziran saat 11.00'e uzatılmasına karar verdi.

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