Tandem Genel Müdürü Ertan Güney: Üretimin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz

INDEX, FANUC, HORKOS, SHIMADA, ROSA ERMANDO ve MILLUTENSIL gibi dünyanın önde gelen markalarının takım tezgahlarını Türkiye pazarına sunduklarını söyleyen TANDEM Genel Müdürü Ertan Güney, ayrıca KITAGAWA, NAKANISHI, WITTE, MST ve METROL gibi markaların da iş bağlama ekipmanları ve takım tutucularını üreticilerin kullanımına sunuyoruz” dedi. Başta otomotiv olmak üzere medikal, kalıp, plastik ve metal gibi sektörlere tezgah verdiklerini ifade eden Ertan Güney, “Yanı sıra havacılık ve uzay ile savunma sanayilerine de makine tedarik ediyoruz. Genel olarak tanımlamak gerekirse talaşlı imalata makine, ekipman ve servis hizmeti veriyoruz. Yüksek teknolojili ürünleri gelişmiş mühendislik ile birleştiriyor ve piyasaya özel ürünler sunuyoruz” şeklinde konuştu. Tandem, otomotiv sektöründe hem orijinal ekipman üreticililerine (OEM) hem yan sanayi ekipman üreticilerine makine tedarik ediyor.

“Sektör geçen yılın aynı dönemine göre daralma gösterdi”

Ertan Güney, 2024’te yaşanan iktisadi zorlukların satışlarına yansıdığına dikkat çekti: “Makine sektörü piyasadan daha fazla daralma gösterdi. Zorunlu haller dışında yeni tezgah yatırımı olmadı. Eldekini daha iyi kullanma zorunluluğu ekipman ve servis hizmetlerini hareketlendiriyor. 2023’ün aynı dönemine göre makine sektörü 2024’te yüzde 50’ye yakın daraldı, bu durum bize de yansıdı.” ifadelerini kullandı. Sektörün 2025 yılında, özellikle de mart, nisan ve haziran döneminde talebe bağlı olarak hareketleneceğini söyleyen Güney, “Takım tezgahları sektörü, imalat sanayisinin güçlenmesi ile daha da güçlenecek ve tüm bunlar da satışlara yansıyacak” tespitinde bulundu.

“Kaliteli servis hizmeti en güçlü yanımız”

Hem doğrudan ekipman satışı hem de anahtar teslim proje modeli ile çalıştıklarını belirten Güney, “Yüzde 80 proje satışı şeklinde çalışıyoruz. Türkiye’nin her noktasına kaliteli insan kaynağı ile servis hizmeti götürebiliyoruz. Kaliteli servis hizmeti en güçlü yanımız. Biz bunun için alanında uzman insanlardan güçlü bir servis sistemi kurduk” ifadelerini kullandı. Makine ithalatının zorlaştırılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını söyleyen Güney, “Yerli ikamesi olmayan makineleri alan sanayicilerimiz bunlar ile ürettikleri ürünleri ihraç ederek ülkemize döviz kazandırıyor. Bu nedenle ithalatı zorlaştırmak yerine ithal edilen ürünün niteliğine de bakılmalıdır” dedi.

“Yüksek faizler maliyetleri artırdı, yatırım azaldı”

TANDEM Genel Müdürü Ertan Güney: “Şu an en büyük sorun faizlerin çok yüksek olması. Yüksek faizler yatırım maliyetlerini artırdı, artan maliyetler de sanayicinin iştahını azalttı. Türkiye’deki döviz kurunun çok düşük olduğunu düşünüyorum. TL’nin haddinden fazla değerli olması Türkiye’yi üretim için pahalı hale getiriyor. Yüksek maliyetler nedeni ile Uzak Doğu’yu bırakın artık Avrupa’dan bile pahalı hale geldik. Ancak bu demek değildir ki kuru yükseltmek sektörün ve Türkiye’nin sorunlarını çözer. Türkiye’nin daha rasyonel çözümlere ihtiyacı var.”

Dünyanın kendi alanında en iyi tezgahını MAKTEK’te görücüye çıkaracağız

Tandem Genel Müdürü Ertan Güney: INDEX MS24-6 Çok Milli CNC Torna tezgahını MAKTEK’te ilk kez görücüye çıkaracağız. Bu tezgahı kendi alanında dünyanın en iyisi olarak tanımlayabiliriz. Yüksek adet üretim yapan, torna ve çubuktan parça işleyen üreticilerden yoğun bir ilgi olacağını düşünüyoruz. Çünkü tanımladığımız tipteki bütün üreticilerin bu tezgahı görmesi gerekiyor. INDEX MS24-6, alıcısına 12-13 tezgâhta yapılacak üretimi tek tezgahta üretebilme kabiliyeti sunuyor. 12-13 tezgahın işletme maliyetini düşününce ürünün getirisi çok daha iyi anlaşılıyor. Bunun yanı sıra ürün sıfır hata payı ile çalışarak benzerlerinden farkını ortaya koyuyor. Ayrıca Alman şirketleri üretim yaptıracağı markalarda INDEX makinelerini gördüğünde onlar ile çalışma kararını çok daha kolay veriyor.