TAV, Tiflis’te özel yolcu salonunu yenilerken Visa ile işbirliğini de genişletti

TAV Havalimanları iştiraki TAV İşletme Hizmetleri, Kafkasya bölgesindeki yatırımlarını sürdürüyor. Yenilenen ve genişleyen Tiflis Primeclass Lounge ile misafirlerine uçtan uca ayrıcalıklı bir seyahat vaat eden TAV İşletme Hizmetleri, dijital ödemeler sektörünün önde gelen firmalarından Visa ile yapılan iş ortaklığı çerçevesinde, Visa Premium kart sahiplerine özel Fast Track - Hızlı Geçiş Sistemi hizmetini de hayata geçirdi. TAV İşletme Hizmetleri ile Visa arasındaki bu anlaşma Makedonya Üsküp’ten sonra iki kurum arasında bölgedeki ikinci iş birliği oldu.

Kapasiteyi yüzde 50 artırdı

Misafirlerine sunduğu seyahat deneyimini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen TAV İşletme Hizmetleri, Tiflis Primeclass Lounge’da kapsamlı bir yenileme ve genişletme projesine imza attı. Kapasitesi yüzde 50 artan Tiflis Primeclass Lounge, daha konforlu ve yükseltilmiş bir deneyim sunmak üzere uçtan uca yenilendi.

Tiflis Primeclass Lounge daha geniş bir oturma kapasitesiyle hizmet sunarken, tasarıma eklenen bar alanı, sayısı artırılan ekranlar, şarj üniteleri ve geliştirilmiş modern ve işlevsel olanaklarla donatıldı. TAV İşletme Hizmetleri bu yatırım ile bölge turizminin gelişimine katkıda bulunmayı ve yolcu sayısındaki artış sonucu oluşan talebi kusursuz bir şekilde karşılamayı amaçlıyor. Yenilenen Tiflis Primeclass Lounge’ta geçen yıla göre aylık ortalama 13 bin yolcu ağırlarken yüzde 50’ye yakın bir artış ile aylık ortalama 25 bin yolcunun ağırlanması planlanıyor.

Visa ile bölgesel işbirliği artarak devam ediyor

TAV İşletme Hizmetleri ve Visa arasında 1 Mart’ta Üsküp Havalimanı’nda başlayan ortaklığın ikinci adımı Tiflis Havalimanı’nda hayata geçti. Visa Premium Kart sahiplerinin Üsküp ve Tiflis’te yararlanabildiği hızlı geçiş sisteminden bugüne kadar 10 binden fazla yolcu yararlandı. TAV İşletme Hizmetleri ve Visa bu işbirliğini bölgedeki farklı lokasyonlara genişletmeyi planlıyor.

TAV İşletme Hizmetleri, diğer B2B ve B2C müşteriler için de aktif hale gelen Fast Track - Hızlı Geçiş Sistemi hizmetini yakında çok daha fazla müşteriye sunmayı hedefliyor.

TAV Havalimanları, Gürcistan’da Tiflis ve Batum havalimanlarını işletiyor. İki havalimanı bu yılın ilk beş ayında geçen yıla göre yüzde 35 artışla 1,9 milyon yolcuya hizmet verdi.