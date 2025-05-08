TEI, tedarikçi ekosistemini geliştirmek için harekete geçti

ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Lansmanda konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, büyük projelere imza atarken ekosistem olarak birlikte gelişmenin ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmada etkin iş birliğinin önemine dikkat çekti.

TEI’nin 40 yıllık gelişim yolculuğuna atıfta bulunan Akşit, "Bundan 40 yıl önce parça üretimi ve motor montajı için kurulup, bugün kendi motorunu tasarlayıp üreten bir şirkete dönüşürken elde ettiğimiz birikimleri, bizimle yürüyen tedarikçilerimize sunma sorumluluğu taşıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız önderliğinde; millî havacılıkta çıtayı daha da yukarı taşımak için ‘Birlikteysek Güçlüyüz’ diyerek ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Güç Birliği Projesi kapsamında tedarikçilere profesyonelleşme yolunda gelişim planları oluşturulması, başarıların teşvik ve ödüllerle desteklenmesi, yönetim süreçlerinde daha aktif roller üstlenilmesi gibi destekler sunulacağının altını çizen Akşit, “İlerleyen dönemde tüm tedarik ağına genişletmeyi hedeflediğimiz projeyle, tedarik zincirini gelişen ve sürekliliği olan bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.