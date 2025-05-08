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TEI, tedarikçi ekosistemini geliştirmek için harekete geçti

Yerli üretim ekosistemini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım atan TUSAŞ Motor Sanayi AŞ (TEI), “Güç Birliği Projesi”ni devreye aldı. Projenin birinci fazında yer alan tedarikçileriyle bir araya gelen TEI, Eskişehir tesislerinde düzenlediği lansmanla projenin hedefleri ve yol haritasını paylaştı.

Haber Merkezi
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TEI, tedarikçi ekosistemini geliştirmek için harekete geçti
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ESKİŞEHİR / EKONOMİ

Lansmanda konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, büyük projelere imza atarken ekosistem olarak birlikte gelişmenin ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmada etkin iş birliğinin önemine dikkat çekti. 

TEI’nin 40 yıllık gelişim yolculuğuna atıfta bulunan Akşit, "Bundan 40 yıl önce parça üretimi ve motor montajı için kurulup, bugün kendi motorunu tasarlayıp üreten bir şirkete dönüşürken elde ettiğimiz birikimleri, bizimle yürüyen tedarikçilerimize sunma sorumluluğu taşıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımız önderliğinde; millî havacılıkta çıtayı daha da yukarı taşımak için ‘Birlikteysek Güçlüyüz’ diyerek ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.  Güç Birliği Projesi kapsamında tedarikçilere profesyonelleşme yolunda gelişim planları oluşturulması, başarıların teşvik ve ödüllerle desteklenmesi, yönetim süreçlerinde daha aktif roller üstlenilmesi gibi destekler sunulacağının altını çizen Akşit, “İlerleyen dönemde tüm tedarik ağına genişletmeyi hedeflediğimiz projeyle, tedarik zincirini gelişen ve sürekliliği olan bir yapıya kavuşturmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

 

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