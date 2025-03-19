Tesla kayıpların ardından toparlanıyor

Tesla hissesi, haftalardır süren kötü kayıpların ve dünkü yüzde 5,3'lük kaybı ardından, Cantor Fitzgerald Analisti Andres Sheppard'dan gelen tavsiye artırımının etkisiyle bugün seans öncesi işlemlerde yükseldi.

Tesla yöneticileri ile dün bir araya gelen Sheppard, sonrasında yayınladığı raporda “önemli katalizörlere” atıfta bulunarak Tesla hisselerini tavsiyesini ‘Tut’tan ‘Al’a yükseltti. Hedef fiyatını 425 dolar olarak korudu.

Sheppard, “Son satışların 12 aydan uzun yatırım ufku olan (ve volatilite konusunda rahat olan) yatırımcılar için cazip bir giriş noktasını temsil ettiğine inanıyoruz” diye yazdı.

Elektrikli araç üreticisinin hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3,3 artışla 232,80 dolara kadar yükseldi. Şu sıralarda yüzde 2,76 artışla 231,50 dolarda işlem görüyor.

Wall Street açılışına doğru ABD vadeli endeksleri de artıda, S&P 500 ve Dow Jones Industrial Average vadeli işlemleri sırasıyla yüzde 0,28 ve yüzde 0,1 artış gösterdi. Nasdaq 100 vadeli endeksi de yüzde 0,35 artıda işlem görüyor.