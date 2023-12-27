Tesla, yenilenen Model Y’yi Şangay’da üretecek

Tesla’nın yenilenen Model Y'yi Şanghay'daki fabrikasında üreteceği belirtildi. Bloomberg News'un haberine göre, elektrikli araç üreticisi Tesla, Model Y'nin yenilenmiş bir versiyonunu Şanghay'daki fabrikasında üreterek piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynakların verdikleri bilgiye göre Teslas şu anda Çin'de yenilenmiş Model Y spor hizmet aracı için hazırlık çalışmaları yürüttüyor ve seri üretim 2024 ortalarında başlayabilir.

Model Y'nin 2024 versiyonunun, yeni bir tekerlek tasarımı ve ortam aydınlatması ekleyen Ekim ayındaki en son güncellemeden çok daha belirgin dış ve iç değişikliklere sahip olacağını söyleyen kaynaklar, ayrıntı vermeyi reddetti.