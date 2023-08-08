THY,  Airbus A350-900 tipi uçak siparişini artırdı

Hüseyin ASLIYÜCE

Türk Hava Yolları (THY), Airbus 350- 900 tipi uçak siparişini 14’e yükseltti. 300 ile 410 yolcu kapasiteli Airbus 350-900 tipi uçaklar uzun menzilde lider konumunda bulunuyor. Uçak yenilikçi teknolojileri, aerodinamiği, hafif malzemeleri ve yeni motorları sayesinde yakıt tüketimi, işletme maliyeti ve CO2 emisyonunda yüzde 25 tasarruf ve önceki nesil rakip uçaklara kıyasla yüzde 50 daha sessiz uçuş sunuyor.

THY’nin siparişlerine ilişkin açıklamalarda buluna Airbus Ticari Uçaklar (CCO) ve Airbus International Başkanı Christian Scherer, “Kesin sipariş sayısının artırılması, A350’lerin Türk Hava Yolları için temsil ettiği değeri ortaya koyuyor. Rakipsiz ekonomik avantajları ve verimliliği ile yeni nesil geniş gövdeli uçaklar arasında eşsiz bir yere sahip olan A350’nin Türk Hava Yolları’nın büyüme hedeflerine sağladığı katkıdan gurur duyuyoruz. Yeni siparişler, aynı zamanda Airbus ile 20 yıldır Airbus ekosistemi ve tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçası olan Türkiye arasındaki güçlü ilişkinin de göstergesi. Türkiye havacılık endüstrisi, Türk Hava Yolları ve Airbus arasındaki uzun yıllara dayanan ortaklık her yeni adım ile daha da genişliyor ve güçleniyor.” şeklinde konuştu.