THY Hukuk ve Uyum Ekibi'ne, Lexology European Awards 2025’ten birincilik ödülü

Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, Lexology tarafından, Association of Corporate Counsel iş birliğiyle düzenlenen ve hukuk sektöründe mükemmelliğin simgesi haline gelen ödüller, kurum içi hukuk ekiplerinin stratejik vizyonunu, sektöre katkısını ve yenilikçi yaklaşımlarını onurlandırıyor.

"Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum ekibi olarak bu ödülü kazanmamız, bizler için çok daha anlamlı"

Ödüle ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Başkanı Berkant Kolcu; ‘’Geçtiğimiz yıl bu ödüle bireysel olarak layık görülmüş olmak, büyük bir onurdu. Ancak bu yıl, Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum ekibi olarak bu ödülü kazanmamız, bizler için çok daha anlamlı. Bu başarı, sadece bireysel yetkinliklerin değil, takım ruhunun, iş birliğinin ve ortak vizyonun bir yansımasıdır. Bu vesileyle, Hukuk ve Uyum Departmanımızın bugün geldiği noktaya ulaşmasını sağlayan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu ödül aynı zamanda, Türk Hava Yolları’nın yenilikçi ve vizyoner yaklaşımının bir sonucu. Hukuk ve Uyum Departmanımızın böylesine güçlü bir yapıya kavuşmasında, Ortaklığımızın dinamik ve ileri görüşlü stratejisinin büyük bir payı var. Türk Hava Yolları yönetimine sundukları destek için teşekkür ederim.” dedi.



Türk Hava Yolları Hukuk ve Uyum Departmanı, havacılık sektöründeki hukuki gelişmeleri yakından takip ederek, etik ve hukuki mükemmeliyet anlayışıyla küresel ölçekte öncü çalışmalarına devam edecek.