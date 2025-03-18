Japonya’da gözler BOJ'da, 10 yıl vadeli tahvil faizi yükseldi

Yatırımcılar Japonya Merkez Bankası'nın politika kararını beklerken 10 yıl vadeli Japon devlet tahvili faizi yükseldi.

10 yıl vadeli devlet tahvili getirisi 0,5 puan artışla yüzde 1,51 oldu.

BOJ'in çarşamba günü yapacağı toplantıda faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Toplantıda, ABD'nin tırmandırdığı ticaret savaşının Japonya'nın ihracata dayalı ekonomisi için ne kadar risk oluşturduğunun tartışılacağı öngörülüyor.

Sumitomo Mitsui Trust Asset Management'ta kıdemli stratejist olan Katsutoshi Inadome, “Yatırımcılar yarınki karar ve merkez bankasının yorumlarından ipuçları beklediği için piyasa yönsüz hareket ediyor. Yatırımcılar BOJ'un faiz artırım politikası için ABD ekonomik görünümüne ilişkin görüşünden ipuçları arayacak” dedi.

“Japonya’da sıkılaşmanın devam etmesi gerekli”

Capital Economics'ten Marcel Thieliant, Japonya'nın para ve maliye politikasındaki sıkılaşmanın daha devam etmesi gerektiğini söyledi.

Asya-Pasifik başkanı Thieliant, hükümet harcamaları reel olarak küçüldükçe maliye politikasının sıkılaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Thieliant'a göre bütçe açığının daralması ve faiz ödemelerinin sadece sınırlı ölçüde artmasıyla birlikte kamu borcunun GSYH'ye oranı düşmeye devam edecek.

Ticaret geriliminden kaynaklanan aşağı yönlü risklere rağmen, GSYH'nin bu yıl trendin üzerinde yüzde 0,8 oranında genişleyeceğini öngören Capital Economics, ilkbahar ücret görüşmelerinin bir başka güçlü turunun ardından, ücret artışının enflasyonu Japonya Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin üzerinde tutmaya yetecek kadar yüksek kalması gerektiğini vurguladı.

Bu doğrultuda CE, BOJ'un bir sonraki faiz artışını Mayıs toplantısında yapmasını bekliyor ve faizlerin 2027 yılına kadar konsensüsün üzerinde yüzde 1,5'e yükseleceğini öngördü.

Goldman Sachs’an maaş artışları öngörüsü

Goldman Sachs ekonomistlerine göre, Japonya Merkez Bankası'nın sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşabilmesi için Japonya'da ücretlerin önümüzdeki iki yıl içinde en az yüzde 3 oranında artması gerekiyor.

Akira Otani liderliğindeki Goldman Sachs ekonomistleri pazartesi günü yayınladıkları bir raporda, BOJ'un öngördüğü enflasyon patikasına uyum sağlamak için nominal ücretlerin 2025 yılında yaklaşık yüzde 3-yüzde 3,1 ve bir sonraki yıl yüzde 3,3-yüzde 3,4 oranında artması gerektiğini söyledi.

Notta, BOJ tarafından daha fazla parasal sıkılaştırmayı destekleyecek bir koşul olan artan gelirler ve fiyatlardan oluşan erdemli bir ekonomik döngünün tam olarak kurulması için daha güçlü bir ücret artışına ihtiyaç duyulduğu vurguladı.

Çalışma Bakanlığı'nın yıllık verilerine göre Japonya'nın 2024 yılı nominal ücret artışı yüzde 2,8. Goldman'ın ekonomistleri yılda yaklaşık iki kez faiz artışı görmeye devam ettiklerini ve bir sonraki artışın temmuz ayında geleceğini söyledi.

Ücret verilerinin Goldman'ın BOJ'un istikrarlı enflasyon hedefine ulaşması için gerekli olduğunu hesapladığı trendden açıkça ayrışması durumunda, faiz artışlarının daha hızlı veya daha yavaş gelebileceğini söylediler.