THY, New York uçuşlarını Newark’tan yapacak
Türk Hava Yolları'nın (THY) New York seferleri, New York John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda çıkan yangın nedeniyle Newark Havalimanı'ndan yapılacak.
Hüseyin ASLIYÜCE
ABD’nin New York şehrinde bulunan John F. Kennedy (JFK) Havalimanı'nda dün elektrik bölümünde çıkan yangından kaynaklı bazı şirketlerin buradan yapacağı uçuşları iptal edildi. Yangın nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), New York seferini Newark Havalimanı’ndan gerçekleştirecek.
Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “New York John F. Kennedy (JFK) Uluslararası Havalimanı Terminal 1 elektrik bölümünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul-New York-İstanbul seferlerimiz Newark Havalimanı üzerinden icra edilecektir. Teknik çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz JFK Uluslararası Havalimanı'ndan yapılmaya devam edecektir." ifadelerine yer verildi.