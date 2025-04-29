Pfizer'ın gelirleri yüzde 8 azaldı

Pfizer, ilk çeyrek kârının zayıf ancak piyasa tahminlerinin üzerinde olduğunu bildirirken, 2025 mali yılı tahminlerini korudu. Gelirler geçen yıla göre azaldı ve beklentileri kaçırdı.

Pfizer, 2025 mali yılının ilk çeyreğinde gelirinin yıllık yüzde 8 düşüşle 13,7 milyar dolara gerilediğini duyurdu. Beklenti 13,92 milyar dolar seviyesindeydi.

İlaç şirketinin net geliri bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 2,97 milyar dolara geriledi. Bu arada, hisse başına kar (EPS) yüzde 5 azalarak 0,52 dolara geriledi. Geçen yılın aynı dönemine kar 3,12 milyar dolar, hisse başına 55 cent olmuştu.

Tek seferlik kalemler dışarıda bırakıldığında hisse başına kar 67 cent olan beklentinin üzerinde 92 cent olarak gerçekleşti

NYSE'deki piyasa öncesi işlemlerde, Pfizer hisseleri yaklaşık yüzde 0,7 değer kaybederek 22,89 dolardan işlem gördü.

Şirket 2025 yılı için hisse başına 2,80 ila 3,00 dolar kar ve 61,0 milyar ila 64,0 milyar dolar gelir beklemeye devam ediyor.

Wall Street analistleri ortalama olarak şirketin 62,92 milyar dolar gelirle hisse başına 2,95 dolar kazanç raporlamasını bekliyor. Analistlerin tahminleri genellikle özel kalemleri hariç tutuyor.