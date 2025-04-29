YEO’dan çocuklara temiz gelecek okullara güneş enerjisi!

Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri markası YEO Teknoloji, çocuklara enerji bilinci kazandırmak amacıyla “Enerjik YEO” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile başlayan proje kapsamında yazar Ömür Kurt’un hazırladığı ‘Enerjik YEO’ kitabı, çocukları eğlendirerek eğitirken, YEO Teknoloji, Türkiye’de enerji altyapısı sınırlı okullara güneş enerjisi sistemleri kurarak kendi enerjilerini üretmelerini sağlayacak.

23 Nisan’da İstanbul’dan başladı

Projenin tanıtımı ve ilk ayağı İstanbul Maltepe Mürüvvet Hanım İlkokulu’nda başladı. Ömür Kurt tarafından kaleme alınan ve çocukların enerjiyle tanışmasını hedefleyen “Enerjik YEO” kitabı, düzenlenen imza gününde çocuklarla buluştu. Enerjik YEO, 7-11 yaş grubuna enerjiyi, yenilenebilir kaynakları ve sürdürülebilirliği eğlenceli bir hikaye kurgusuyla anlatıyor.

Hikayeyi gerçeğe dönüştürecek

Projenin başladığı Mürüvvet Hanım İlkokulu’nda YEO Teknoloji’nin yatırımıyla güneş enerjisi sistemi kurulacak. Böylece okulun tüm enerji ihtiyacı yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak. Bu dönüşümle çocuklar öğrendiklerini gerçek hayatta gözlemleyebilecek. YEO Teknoloji, bu modeli yıl içinde Türkiye’de farklı şehirler ve okullarda da hayata geçirecek. Türkiye genelinde seçilecek farklı şehirlerdeki okullara güneş enerjisi sistemleri kurarak projenin etki alanını genişletecek. YEO Teknoloji, her yeni okulda yeni nesillere temiz enerjiyle tanışma fırsatı sunarken, kurduğu sistemlerle okulları sürdürülebilir bir geleceğin parçası haline getirecek.

Binlerce öğrenciye ulaşacak

Projenin lansmanında konuşan YEO Teknoloji CEO’su Tolunay Yıldız, Enerjik YEO’nun bir sosyal sorumluluk projesinden fazlası olduğunu belirterek şunları söyledi: “Hem çocuklara enerji bilinci kazandırmak hem de onların okullarını gerçek birer sürdürülebilirlik modeline dönüştürmeyi hedefliyoruz. 2025 yılı boyunca devam edecek olan projesi ile farklı şehirlerde binlerce öğrenciye ulaşmak istiyoruz.”

Gelişmiş enerji depolama çözümlerinden, elektrik şebekelerine, yüksek gerilim trafo merkezleri, yenilenebilir enerji santralleri, endüstriyel tesislerin enerji dönüşümünden hidrojene kadar farklı alanlarda projeler yürüten YEO Teknoloji, 3 kıtada ve 30’dan fazla ülkede 400’den fazla proje tamamladı. YEO Teknoloji, dekarbonizasyon, desantralizasyon ve dijitalizasyon odaklı çalışmalarıyla daha yaşanabilir bir dünya için ‘Bizce mümkün’ sloganıyla büyümeye devam ediyor.