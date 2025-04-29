İş ortaklarına yenilikçi ve kişiselleştirilmiş çözümler sunan Akca Lojistik, operasyonel mükemmellik anlayışını çalışan sağlığı ve güvenliğiyle tamamlıyor. Sağlık taramalarından periyodik kontroller ve eğitim programlarına kadar her alanda çalışanlarının yanında olan şirket, insan odaklı yaklaşımıyla işveren markasını güçlendirmeye devam ediyor. Kapsamlı İş Sağlığı ve Güvenliği yaklaşımı sayesinde iş kazalarında kayda değer bir düşüş elde eden şirket, proaktif uygulamalarıyla sektöre örnek teşkil etmeyi sürdürüyor. Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, “Çalışanına değer veren şirketler, geleceğe daha sağlam yürür” diyerek, bu yaklaşımı sadece bir değer değil, aynı zamanda stratejik bir öncelik olarak benimsediklerini vurguladı.

Akça, sözlerine şöyle devam etti:

“Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 3 milyon işçi, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Ülkemizdeki iş kazalarıyla ilgili bir değerlendirme yapacak olursak SGK’nın 2023 verilerinde yıl boyunca 681.401 iş kazası gerçekleşti. Bu rakamların aşağıya indirilmesi için gösterilen gayret çok kıymetli. Faaliyet gösterdiğimiz, lojistik gibi yüksek riskli sektörlerde iş sağlığı ve güvenliğinin yalnızca bir yasal yükümlülük değil, yaşamsal bir zorunluluk olduğunu da açıkça ortaya koyuyor.”

“En küçük ihmalin dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğinin bilincindeyiz”

Enes Akça, lojistiğin risklere açık bir sektör olduğunun altını çizerek, “Lojistik, doğası gereği yüksek operasyonel riskler barındıran bir sektör; bu nedenle en küçük bir ihmalin dahi ciddi sonuçlara yol açabileceğinin bilincindeyiz. Bu anlayışla, her bir operasyonumuzu güvenlik perspektifiyle yeniden tasarlıyor, periyodik kontrollerden kapsamlı eğitimlere kadar tüm süreçlerimizi proaktif bir yaklaşımla yönetiyoruz. Bugüne kadar iş sağlığı ve güvenliği alanında hayata geçirdiğimiz çalışmalar, sahada gösterdiğimiz özenin, önleyici yaklaşımımızın ve çalışanlarımızla kurduğumuz güven temelli ilişkinin somut bir göstergesidir.” dedi.

“Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği sürdürülebilir başarımızın temelidir”

İş sağlığı ve güvenliğini kurumsal kültürünün temel taşı olarak gören Akca Lojistik, bu işleyişi tüm operasyonlarında önceliklendiriyor. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler veren Enes Akça, “Yalnızca bulunduğumuz tesislerin fiziki şartlarını iyileştirmekle ve ekipmanlarımızı yenilemekle kalmıyor, ayrıca çalışanlarımızın bilgi ve farkındalık düzeyini artıracak eğitimlere de ağırlık veriyoruz. Son bir yılda gerçekleştirilen 383 periyodik kontrol, 998 sağlık taraması ve 984 çalışanımıza verilen toplam 11.800 saatten fazla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, bu alandaki hassasiyetimizi açıkça ortaya koyuyor. Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir başarımızın temelidir.” dedi.

İnsan kaynağını en değerli varlığı olarak gören şirket, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak yetenekleri çekmeye ve elde tutmaya devam ediyor. Akca Lojistik, önümüzdeki dönemde de çalışan refahını merkeze alan uygulamalarıyla fark yaratmayı hedefliyor.