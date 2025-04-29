Global Finance’ten Aktif Bank’a “En İnovatif Banka” ödülü

Dijital ve basılı yayınlarıyla 163 ülkeye ulaşan uluslararası finans dergisi Global Finance’in her yıl düzenlediği Global Finance Ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası Aktif Bank, 2025 Global Finance Innovators Awards kapsamında Orta ve Doğu Avrupa’nın en inovatif Bankası ödülüne layık görüldü.

Aktif Bank ekosistemi, inovatif çözüm projeleriyle ödüle ulaştı

Farklı sektörlerde faaliyet gösteren iştirakleriyle her gün yaklaşık 20 milyon insanın yaşamını kolaylaştıran Aktif Bank ekosistemi, inovatif çözüm projeleriyle ödüle ulaştı. Aktif Bank, sürdürülebilir çözümler hedefiyle hayata geçirdiği Ar-Ge alanındaki müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirmeye odaklanan yapay zekâ destekli Psikometrik Test, Smile Detection, Digiview ve Chatbot projeleriyle Global Finance Ödülleri’nde Orta ve Doğu Avrupa’nın en inovatif bankası seçildi.