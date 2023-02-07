THY ve Pegasus'tan depremzedelere ücretsiz bilet

Türk Hava Yolları ve ve Pegasus, depremzedeler için Adana, Elazığ, Kayseri Malatya Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa çıkışlı direkt uçuşları 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz kullanıma açtı. Şirketlerin bilet değişikliği ve iptal hakkı ise genişletildi.

THY, arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyen 11 bin 780 gönüllüyü 80 uçuşla deprem bölgesine taşırken 18 kargo uçağıyla deprem bölgesine başta çadır olmak üzere, tıbbi malzeme, arama kurtarma araçları, jeneratör, giyim malzemesi, itfaiye araçlarını götürüldü.

Pegasus Havayolları ’’Misafirlerimiz ve kurtarma ekipleri için ek seferlerimizi açmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini deprem bölgesine en kısa sürede ulaştırmak amacıyla resmî kurumlarla koordineli olarak önceki gün 9 uçuş gerçekleştirdi ve bugün de özel uçuşlara devam ediyor. Ayrıca, AFAD başta olmak üzere tüm resmi yetkili kuruluşlar aracılığıyla gelen yardımların deprem bölgesine ulaştırılması amacıyla ücretsiz yurt içi kargo hizmeti vermeye devam ediyor.