THY’den Moğolistan Hava Yolları ile kod paylaşımı anlaşması

THY ve Moğolistan Hava Yolları arasında kod paylaşımı anlaşması imzalandı. Anlaşmayla THY ve MIAT Mongolian Hava Yolları tarafından ortak gerçekleştirilen İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferlerinde "TK" kodu kullanılacak. MIAT Mongolian Hava Yolları da THY'nin İstanbul-Ulanbator-İstanbul seferleri ile THY'nin İstanbul bağlantılı 10 öte noktasına "OM" koduyla uçuş gerçekleştirebilecek. MIAT Mongolian Hava Yolları yolcuları, THY'nin geniş uçuş ağı üzerinden İstanbul ötesinde birçok noktaya ulaşabilecek.

Konuya ilişkin açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Her iki bayrak taşıyıcısı söz konusu kod paylaşımı anlaşmasını imzalayarak ve İstanbul ile Ulanbator arasındaki seferleri karşılıklı artırarak işbirliklerini pekiştirdi. Sonuç olarak, daha fazla Türk ve Moğol yolcu bu iki eşsiz ve güzel ülkeyi, Türkiye ve Moğolistan'ı ziyaret edebilecek. Ayrıca, yeni imzalanan codeshare anlaşmasındaki mevcut İstanbul bağlantılı öte noktalar sayesinde daha fazla destinasyonu MIAT Mongolian Hava Yolları'yla birbirine bağlayacağız." ifadelerini kullandı.

MIAT Mongolian Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Munhktamir Batbayar da imzalanan anlaşmanın her iki şirketin işbirliğinde önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Anlaşma, her iki hava yolunun müşterilerine daha fazla seçenek ve bağlantı olanağı sağlayacak. THY, geniş uçuş ağına sahip dünya çapında önemli bir hava yolu şirketidir ve böylesine seçkin bir hava yolu ile işbirliği yapmak bizim için büyük bir ayrıcalıktır." değerlendirmesinde bulundu.