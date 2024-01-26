TİSAŞ yeni tabancasını ABD’de tanıttı

TİSAŞ, ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen ve sektörün en büyük fuarlarından biri olan Shot Show 2024 fuarında profesyonellerle buluştu.

Avcılık ve atıcılık konusunda 46. kez gerçekleştirilen fuarda TİSAŞ, patentli olarak geliştirdiği 1911 DUTY 9 DS modelinin tanıtımını yaptı. İki yıla yakın bir süre Ar-Ge Merkezinin üzerinde çalıştığı ve profesyonellerle birlikte geliştirdiği bu model, efsaneleşmiş 1911 tabancasının günümüz ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirilmesiyle hayat buldu. Güvenirlilik ve performans odaklı olarak geliştirilen bu 1911 DUTY 9 DS modeli, hafifliğin yanında sahip olduğu özellikleri ile ihtiyaç duyulan birçok aksesuarın da kullanımına imkân tanıyor.

İki yıl emek verildi

Ürün konusunda bilgi veren Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah Erdem, “Bu projenin arkasında iki yıla yakın bir emek var. Sahip olduğumuz ileri teknolojiyi, kalite ve tecrübemizi profesyonellerin ihtiyaçları ile birleştirdik. Yaptığımız bu işbirlikleri sayesinde 1911 DUTY 9 DS modelini oluşturduk ve ilk kez bu fuarda sergiledik. Çok yakın bir zamanda Avrupa’da ve Ülkemizde de bu ürünümüzü kullanıcıların beğenisine sunacağız” dedi.