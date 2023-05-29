TOBBUYUM aracı oldu, 10 yıllık anlaşmazlık çözüldü

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

İki uluslararası şirket arasındaki 10 yıllık anlaşmazlık, TOBBUYUM bünyesindeki arabulucular tarafından kısa sürede çözüme kavuşturuldu. TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, uzun yıllardır devam eden anlaşmazlığı 3 ay gibi kısa bir sürede tarafların rızasıyla çözüldüğünü bildirirken, arabuluculuk sisteminin, firmaların hem zaman hem de maddi kaybının büyümesini önlediğini söyledi.

3 ay içinde çözüldü

Yüksel’in verdiği bilgilere göre, uluslararası ticaret yapan bir Türk ve bir Alman şirket arasında 10 yıldır çözülemeyen 650 bin dolarlık anlaşma TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi'ne götürüldü. Şirketlerin aralarında çözemedikleri anlaşmazlık, TOBBUYUM tarafından 3 ay içinde çözüldü.

TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, bu çözümün, hukuka ve iş dünyasına arabuluculuk sisteminin getirileri konusunda güzel bir örnek olduğunu bildirdi.

Uyuşmazlığın tarafı olan şirketlerin, 20 yılı aşkın bir süredir ithalat/ihracat faaliyeti yürüttüklerini ifade eden Yüksel, “Ticari ilişkileri, aralarındaki alacak ve borç durumları nedeniyle son dört yıldır bozulmaya başlamış, hatta durma noktasına gelmişti. Yüz yüze görüşemeyecek derecede küskünlük ve kırgınlıkları vardı” dedi.

Her iki tarafın da birbirlerinden yüzbinlerce dolar alacaklı olduğunu iddia ettiğini belirten Yüksel, “Böyle bir tabloda söz konusu ticari uyuşmazlık için, TOBBUYUM ulusal ve uluslararası çalışan bir arabulucusunu görevlendirdi. Her iki taraf da kendilerini avukatları aracılığıyla temsil ettiler. Arabuluculuğun aşamaları başladığında, taraf vekilleri sürece ellerinden gelen katkıyı sundukları halde, iki ayı aşkın bir süre, çeşitli sebeplerle ilerleme kaydedilemezken, başvurucu tarafın arabuluculuk için tanıdığı süre tükenmek üzereydi” ifadelerini kullandı.

Bin 200 arabulucu görev yapıyor

Süre dolmak üzereyken görevlendirilen arabulucunun taraflarla doğrudan iletişim kurduğunu söyleyen TOBBUYUM Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel, uyuşmazlığı aralarında çözmek isteyen şirket sahiplerinin tekrar yargıya gitmeyi istemediklerinin altını çizdi ve “Arabulucumuz, hemen sonrasında, arabulucu avukatlarla birlikte süreci etkin bir şekilde yeniden kanalize etti ve 10 gün kadar süren müzakerelerde uyuşmazlığın tarafları, vekilleri aracılığıyla bir anlaşma imzaladılar” dedi. TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi’nin TOBB tarafından Türk iş dünyasına arabuluculuk alanında hizmet vermek amacıyla 11 Mart 2021’de kurulduğunu vurgulayan Onur Yüksel, 65 ildeki 120 oda ve borsa bünyesinde arabuluculuk ve tahkim merkezi bulunduğu bilgisini verdi. Yüksel bu merkezlerde yaklaşık bin 200 arabulucunun görev yaptığını söyledi.