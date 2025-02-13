Tofaş, 121 milyon TL net zarar açıkladı

Tofaş'ın 2024 yılı net kârı yıllık yüzde 76 düşüşle 5,2 milyon TL seviyesine geriledi. Net kâr marjı 2023 yılında yüzde 11.8 seviyesinden yüzde 4.3 seviyesine geriledi. Net kârdaki düşüşte iç piyasadaki artan rekabet, düşük kapasite kullanım oranı ve enflasyon muhasebesinin negatif etki sebep oldu.

Bloomberg HT'den Sevcan Ersözlü'nün haberine göre satış gelirleri 2024 4. çeyrekte piyasa beklentisine yakın 27,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı satış gelirleri 120,2 milyar TL ile yıllık yüzde 34,7 geriledi. Satış gelirlerindeki gerilemede adet bazındaki daralma etkili oldu. Brüt kâr marjı 2024 yılında yüzde 11.1 oldu. 2023 yılında yüzde 18,1 seviyesindeydi.

Favök 2024 4.çeyrekte 214,8 milyon TL ile piyasa beklentisi olan 878 milyon TL’nin altında kaldı. 2024 yılı Favök rakamı 9,4 milyar TL ile yıllık bazda yüzde 66 daraldı. Favök marjı 2024 yılında 7.9 seviyesine geriledi. 2023 yılında 15.4 seviyesindeydi. Favök marjındaki düşüşe cirodaki düşüş ve kâr marjlarındaki gerileme etkili oldu.

Satış hacmi geriledi

Şirketin satış hacimleri 2024 4. çeyrekte yüzde 44 düşüşle 40.000 adete, 2024 yılında ise 2023’e göre yüzde 33 düşüşle 174.000 adede geriledi. Yeni ürün geçişine bağlı olarak ve konjonktür kaynaklı ihracat tarafındaki daralma, adetsel bazda geri çekilmede önemli rol oynadı.

Şirketin ihracat hacimleri 2024’te yıllık bazda yüzde 45 gerilerek 33.5600 adete düştü. Yeni üretim modelleri geçiş dönemi ihracat temposunu etkiledi. Fiorino üretiminin sona ermesi ve Kuzey Afrika ihracat pazarında regülasyonla ilgili aksaklıklar düşüşte temel rol oynadı.

Şirketin 2025 yılına ilişkin beklentileri, yurt içi pazarda daralmaya işaret ederken, ihracatın güçlü bir toparlanma sağlayabileceğine işaret etti.

Tofaş, 2025 yılında, yurt içi hafif araç pazarında daralma bekliyor. 2024 yılında 1,24 milyon adet olarak gerçekleşen toplam satışların, 2025’te 0,9 – 1,1 milyon aralığına gerilemesi bekleniyor.

Şirketin yurt içi pazar satışlarında da 2024’e göre geri çekilme beklentisi bulunuyor.2024’te 143.700 adet olarak gerçekleşen satışların, 2025’te 110.000 – 130.000 adet aralığında olması öngörülüyor.

Kâr marjının, 2025’te yüzde 5’in üzerine çıkması bekleniyor

Şirketin ihracat adetlerinde toparlanma beklentisi var. 2024’te 33.600 adet seviyesinde kalan ihracat hacminin, 2025’te 70.000 – 90.000 adet aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. 2025 yılında büyümenin ihracatla olması beklentileri ve globaldeki faiz indirimleri ile birlikte resesyondan uzaklaşılması sonrası açılması beklenen ihracat kanallarına bağlı olarak ihracat adetlerinde ise konjonktüre bağlı olarak artış bekleniyor.

2024’te 140.500 adet olan üretimin, 2025’te 150.000 – 170.000 adet seviyesine yükselmesi bekleniyor. Artan ihracat hacminin üretimi desteklemesi öngörülüyor.

2024’te 138 milyon euro seviyesinde gerçekleşen yatırımların, 2025’te 150 milyon euro olması bekleniyor.

2024’te yüzde 4,1 seviyesinde olan vergi öncesi kâr marjının, 2025’te yüzde 5’in üzerine çıkması bekleniyor.

Stellantis Otomotiv’in satın alınması ile ilgili Rekabet Kurulu onay sürecinin son aşamada olduğu belirtildi. Stellantis pazar payı ise yüzde 6,3 gerileyerek yüzde 27,4 oldu.