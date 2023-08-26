Togg üretimde vites artırdı, fabrika çift vardiyaya geçiyor

Selenay YAĞCI

Türkiye’nin yerli otomobili Togg'un Bursa Gemlik'teki fabrikası eylülde çift vardiyaya geçiyor. Normalde çift vardiyayı önümüzdeki yıl devreye almayı plandıklarını söyleyen Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 12 günde 177 binden fazla sipariş alınca bu yıla çektiklerini, eylülün ortasında başlayacaklarını belirtti. Şimdiye kadar 2 bin otomobil teslimatı yapan şirket, yılsonuna kadar 28 bin siparişe ulaşacak.

Fabrikanın kapısını teknoloji basınına açan Togg CEO’su Karataş, merak edilen sorulara yanıt verdi.



200’den fazla robotun bulunduğu Togg fabrikasının yıllık kapasitesinin halen 175 bin olduğunu aktaran Karakaş, hedeflerinin ise 2030 sonu itibarıyla toplam 1 milyon üretime ulaşmak olduğunu söyledi. Üretim teknolojisine önemli yatırımların yapıldığı, yüzde 90 robot gücüyle çalışan Togg’un Gemlik fabrikasının teknik kapasitesinin, her 3 dakikada bir araç üretebilir halde olduğuna değinen Karataş, bu teknik kapasiteye ulaşmanın üretimin başladığı andan itibaren 6 ay sürdüğünü belirterek, “Her yerde böyle. Kademeli olur üretim artışı, tam kapasiteye ulaşma süresi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Hafta başında günlük üretim 80-100 arasına çıktı. Kademe kademe artırıyoruz. Teknik kapasitemiz günlük 170 araç. Ona da eylülde ulaşmış olacağız. Ağustos ayında da şimdiye kadar ürettiğimiz tüm araçlardan fazla üretmiş olacağız. 28 bin hedefimizi tutturacağız” diye konuştu.

Yeni teknolojilere odaklanıldı

Özellikle kullanıcı deneyimine ve geleceğin teknolojisine odaklanan Togg, cep telefonlarının akıllı cihazlara dönüştüğü zamanları anımsatıyor. Tıpkı akıllı telefonların ilk zamanlarda yarattığı gibi günümüzde pek mümkün gibi görünmeyen, ilerleyen dönemde yaygınlaşması beklenen teknolojilere sahip. Bir arabadan daha fazlası, ‘akıllı cihaz’ olmak istediklerini vurgulayan ve geleceğin bütün teknolojileri ile kullanıcı senaryolarına odaklarını belirten Karataş, “Eskiden otomobil dünyasında değerli olan yüzde 70 motor ve şanzımandı. Yenidünyada batarya ve yazılım yüzde 70’ini oluşturuyor” dedi.

Karataş, “Başlangıçta yoğun uygulamalar yükleyerek, kullanıcıya sunduklarını aracı güncelleyerek uygulamaları kendi tercihlerine göre indirebileceklerini şekilde değiştirdik. Kişiselleştirilmiş tüm hizmetler üzerine çalışıyoruz. Yapay zeka radyo istasyonundan, dijital sanat galerisine kadar… Ayrıca mobilite sisteminde iş birlikleri de yapıyoruz önemli olan kullanıcımızın hizmet alması. Büyük şehirlerde mikro mobilite önemli olmaya başladı” diye konuştu. Scooter girişimi Binbin ve Togg’un Trumore uygulaması kullanıcılarını karşılıklı birbirlerine yönlendirdikleri hizmeti de var.

Akıllı cihaz pasaportları geliyor

"Akıllı kontratlar bizim için çok önemli” diyen Karataş bu konuda birkaç yenilik yaptıklarını belirterek, akıllı kontrat yani blok zinciri ile değiştirilemeyen dijital araç pasaportunun ekim ayı itibarıyla kullanılmaya başlayacağını belirtti. Sürdürülebilirlik odaklı blok zinciri Avalanche ile dünyada türünün ilk örneği olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanı yaptı. Kullanıcılar akıllı cihaz pasaportu sayesinde blok zincir üzerinden cihaz parçalarının değişimi, servis bilgileri, tedarik zincirindeki süreçler gibi her türlü bilgiye güvenilir ve kolay bir şekilde erişebilecek. Parçaların nerede üretildiğinden tutun da bakım tarihine kadar akıllı cihaza ait her türlü bilgiye anında sahip olabilecek.

Bataryalarda NMC teknolojisine yatırım yapılacak

Togg’un Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, halihazırda Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Batarya Teknoloji Merkezi binasında batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek. Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. Bataryada hücre üretiminin kritik olduğunu belirterek Karakaş, “Bugün çip krizi var, önümüzdeki dönemde hücre krizi çıkacak. Kendi hücresini üretemeyenler zorlanacak. Biz 2026 yılında hücre üretimine de başlayacağız” dedi. Togg'un yeni nesil batarya ve enerji teknolojileri hakkında stratejilerini anlatan Karakaş, bataryalarda LFP yerine 2026'da NMC teknolojisine yatırım planladıklarını söyledi. LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryalar çoğu üretici tarafından elektrikli otomobillerde kullanılıyor olsa da NMC (Nikel Mangan Kobalt) bataryaların elektrikli otomobiller için çok daha uygun olduğu ifade ediliyor. Hydrogen Fuel Cell (Hidrojen Yakıt Hücresi) teknolojisinin binek araçlara gelmesinin vakit alacağını söyleyen Karataş, “Ticari araçlar için uygun. Teknoloji tamam ama maliyetinin de tüketicinin ulaşabileceği noktada olması lazım. Ama çalışıyoruz, opsiyonel olarak yurtdışı ihracatı için olacak” dedi.

Şarj ünite sayısı 650'ye çıkacak

Karakaş'ın verdiği bilgiye göre Togg’un yüzde 100 sahibi olduğu şarj istasyonları Trugo, 81 ilin tamamında 180 kW’nin üzerindeki yüksek hızlı şarj cihazı ile kullanıcılara kesintisiz şarj deneyimi sunuyor. Yıl sonunda ise toplam şarj ünite sayısı 650’ye yükselecek. Trugo’nun şarj cihazlarıyla, bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80’e ulaşıyor. Yüksek hızlı cihazlarda yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş enerji kullanılıyor. Ayrıca kendi servis altyapısını oluşturan ve aynı zamanda Bosch Car Service ile iş ortaklığı da yapan Togg, şu anda 7 bölgede 28 nokta servis hizmeti veriyor.