Topkapı29’un cadde dükkanları satışa çıkarıldı

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe 30 yıllık tecrübeye sahip Akzirve, Topkapı29’un ticari alanlarından 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanları yatırımcılara açtı.

Topkapı29’un satış ofisinde ticari alanlarının yatırımcılara tanıtılması amacıyla düzenlenen toplantıda, perakende sektörünün birbirinden değerli iş insanları bir araya geldi. Toplantıda sektör temsilcileri ve yatırımcılara, projenin sunduğu fırsatlar hakkında detaylı bilgi verildi.

“Ticari alanlarımızdan 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanlarımızı yatırımcılara açtık"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Akzirve Yönetim Kurulu Danışmanı Mahir Katırcı, Topkapı29’un dünya standartlarına sahip modern mimarisi, yüksek inşaat kalitesiyle İstanbul’un en dikkat çeken projelerinden biri olduğunu kaydetti. Projenin kendine özgü mimarisi ve konseptiyle bölgenin yani Zeytinburnu’nun yeni sembolü haline geleceğini vurgulayan Katırcı, “Ticari alanlarımızdan 82 mağazanın yer aldığı cadde dükkanlarımızı yatırımcılara açtık , AVM'de de yer alan 96 mağazayı da açmayı planlıyoruz” dedi.

Projede ticari alan olarak hem cadde dükkanları hem de alışveriş merkezinin bulunduğunu dile getiren Mahir Katırcı, 84 bin 563 metrekarelik bir inşaat alanına sahip olan ticari alanın 44 bin 099 metrekaresini kiralanabilir alan olarak tasarlandığını ifade etti. Katırcı, “Bu alanda da toplamda 178 mağazamız yer alacak. Yatırımcılara açtığımız ticari alanlarımızdan 82 mağazanın bulunduğu cadde dükkanlarımız, bölgenin ekonomik anlamda da canlanmasına önemli katkılar sağlayacak. 23 bin 76 metrekare inşaat alanının 14 bin 748 metrekaresinin kiralanabilir alan olarak belirlediğimiz cadde dükkanlarımıza yatırımcılarımızı davet ediyoruz. Projemizdeki diğer bir ticari alanımız olan alışveriş merkezimiz ise 61 bin 487 metrekarelik bir inşaat alanında yükselecek. 29 bin 351 metrekaresi kiralanabilir alan olarak tasarlanan alışveriş merkezimizde 96 farklı mağaza hizmet verecek. Projemiz, devasa bir alışveriş merkezi ve cadde dükkanlarıyla birlikte bölgenin alışveriş anlayışını da değiştirecek” diye konuştu.

Mahir Katırcı, ticari alanların konsept geliştirme ve kiralama danışmanlığı için de MallMark Yönetim ve Kiralama firması ile çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda konuşan kiralamadan sorumlu Fatih Kazaz da projenin ticari alanlarıyla ilgili teknik bilgileri aktardı.