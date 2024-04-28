Tosyalı, ‘Tosyalı V-Green’ ile karbon ayak izini azaltacak

Türkiye’nin global yeşil çelik üreticisi Tosyalı, 3 kıtada sayıları 40’a yaklaşan tesis, 10 milyon ton yıllık üretim kapasitesi ve yaklaşık 15 bin çalışanıyla büyümeye devam ederken katıldığı fuarlarda da sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi ürünleriyle demir-çelik sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor.

Tosyalı, Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenen dünyanın en önemli demir çelik fuarı olan Tube & Wire Fuarı’nda da tüm sektörün ve katılımcıların ilgi odağı oldu. Fuara grup şirketleri ile katılan Tosyalı, 2 stant ile dünyanın dört bir yanından gelen müşterilerini ağırladı. Tosyalı fuarda, yurt dışındaki iş ortaklarının yer aldığı 200 kişilik özel bir grubun katılımıyla gerçekleştirdiği Gala’da hem sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarını hem de yeşil çelik vizyonunu temsil eden ‘Tosyalı V-Green’ markasının tanıtımını yaptı.

“Sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımızla örnek gösteriliyoruz”

Fuar kapsamında açıklamalarda bulunan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Tosyalı olarak 5 yıl içinde dünyanın en büyük 20 şirketi arasında yer alma hedefiyle, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlar yaparak global büyümemizi sürdürüyoruz. Bunun için hem yeşil çelik üretecek tesis yatırımları yapıyor hem de bizi daha da güçlendirecek stratejik satın almalar gerçekleştiriyoruz. Mevcut yatırımlarımız ve farklı ülkelerdeki tüm yatırım planlarımız tamamen yeşil çelik odaklı. Tosyalı olarak yaptığımız yeni yatırımlarla birlikte Avrupa’nın en büyük çelik boru üreticisi konumundayız. Sadece “Geçen yıl dünyanın çevresinde 16 tur atacak kadar boru ürettik”. Türkiye’de Marmara bölgesinde yapacağımız yeni yatırımlarla ERW boru üretim kapasitemizi daha da artırıyoruz. Bir süre önce İspanya’nın önde gelen çelik boru üreticilerinden STS fabrikasını satın alarak Avrupa’daki konumumuzu daha da güçlendirdik. Avrupa’daki birçok projede sürdürülebilirlik adına sorumluluk üstleniyoruz. Kısa bir süre önce Almanya’nın en önemli çevresel dönüşüm projelerinden biri olan ‘Ren Su Taşıma Boru Hattı’ (RWTL) ihalesini lider yeşil çelik üreticisi özelliğimiz sayesinde Tosçelik Spiral şirketimiz ile kazandık. Hem Afrika kıtasında hem de körfez bölgesinde yeni ve büyük yatırımları odağımıza aldık. Yeşil çelik üreticisi olarak üretim tesislerimizle ve sürdürülebilirlik yatırımlarımızla dünyada örnek gösteriliyoruz.” dedi.

“Yüzde 70 daha düşük karbon ayak izi sunuyoruz”

Endüstri 4.0 kapsamında sürdürülebilirlik odaklı ileri teknolojilere ciddi yatırımlar yaptıklarını dile getiren Fuat Tosyalı, “İskenderun’da hayata geçirdiğimiz Tosyalı Demir Çelik Tesisi’nde kullanılan ve Türkiye’de bir ilk olan Quantum Furnace teknolojisi sayesinde çok daha az karbon salımı gerçekleştiriyoruz. Bu tesiste, ileri teknolojiler, daha verimli hurda kullanımı, güneş gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanımı ile yüzde 30 daha az elektrik enerjisi ve yüzde 15 daha az doğalgaz tüketiliyor. Yaptığımız sürdürülebilirlik odaklı tüm yatırımlarla bu tesis, yüksek fırınlara göre yüzde 70, geleneksel ark ocaklarına göre yüzde 20 daha az karbon ayak izi sunuyor.” diye konuştu.

“Temiz enerji üretiminde 2,5 GW’ın üzerine çıkmayı hedefliyoruz”

Güneş ve hidrojen gibi yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarına yatırım yaptıklarını dile getiren Fuat Tosyalı, devamında şunları kaydetti: “Aynı anda tüm tesislerimizde yaptığımız yatırımlarla hayata geçirdiğimiz GES projesi ile 235 MW kurulu güce ulaşarak dünyanın en büyük çatı üstü GES’ine sahip şirketi konumuna ulaşmış durumdayız. Bu projeyle yaklaşık 171 milyon kg karbon salımını engelleyerek aynı zamanda dünyanın en yeşil çelik üretimini yapan çelik üreticilerinden biri olduk. 2025 yılı itibarıyla planladığımız GES yatırımlarıyla öz üretimimizden temin ettiğimiz elektrik, toplam elektrik kullanımımızın büyük kısmını oluşturacak.”

“Ürün bazında AB’nin değerlerinden yüzde 50 daha az karbon salımı yapıyoruz”

Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında hazırlıklara çok önceden başladıklarını dile getiren Tosyalı, “SKDM için özel bir ekip kurduk, ürün bazında tüm emisyonlarımızı kendi verilerimizle hesapladık. Birçok firmadan farklı olarak şimdiden kendi gerçek verilerimizi müşterilerimizle paylaştık. Bir kez daha belgelendi ki Avrupa Komisyonu’nun yayınladığı kabul değerlerinden yaklaşık yüzde 50 daha az karbon salımı yapıyoruz. 2026 yılında başlayacak karbon düzenleme mekanizması uygulamalarına şimdiden hazırız. Tosçelik Profil ve Sac, Tosçelik Granül, Tosçelik Spiral, Tosyalı Toyo, Tosyalı Filmaşin ve İnşaat Demiri ve Tosyalı Demir Çelik tesislerimizin ürün kategorilerinde yeşil çelik üretiminde çok önemli olan, karbon ayak izini gösteren EPD - Çevresel Ürün Beyanı belgelerimizi alarak en düşük karbon ayak izine sahip üreticilerinden biri olduğumuzu belgelendirdik.” dedi.

“Tosyalı V-Green artık takip edilen bir yeşil çelik markası olacak”

Tosyalı V-Green markasının sektöre de örnek olacağına ve sürdürülebilirlik adına ilham vereceğine inandıklarını dile getiren Tosyalı, “Tosyalı V-Green sadece bir marka değil, uzun yıllardır kararlılıkla devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik yatırımlarımızın da en güçlü göstergesi. Tosyalı V-Green, bir vizyonu, yeşil dönüşüm dünyasına açılan yeni bir sayfayı temsil ediyor. Bugüne kadar sürdürülebilirlik adına yaptığımız tüm çalışmaları ‘Tosyalı V-Green’ ile taçlandırıyoruz. Bunun arkasında teknoloji, inovasyon, yenilenebilir enerji, üretim süreçlerinin her noktasında döngüsel üretim odaklı yaklaşım, suyu, enerjiyi, havayı ve hatta tozu bile ziyan etmediğimiz bir sürdürülebilirlik anlayışımız mevcut. Biz, ‘Tosyalı V-Green’ ile Yeşil Dönüşüme Hazırız diyor ve bu konuda tüm paydaşlarımızı teşvik ediyoruz. İnanıyorum ki, bugünden sonra yeşil çelik denince herkesin aklına ‘Tosyalı V-Green’ gelecek, sektörümüzde ‘Tosyalı V-Green’ artık takip edilen bir yeşil çelik markası olacak. Daha az karbon, daha yeşil çelik ‘Tosyalı V-Green’ ile anlam bulacak.” şeklinde konuştu.