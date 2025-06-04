Transcub Lojistik, Avrupa’ya hızlı ve güvenilir sevkiyat sağlıyor

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 2018 yılında kurulan Transcub Lojistik, Avrupa hattında düzenli sevkiyatlarla ihracatçılara lojistik destek sağlıyor. Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın birçok bölgesine özmal araçlarla taşımacılık yapan şirket, gümrük işlemlerini de kapsayan door-to-door hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Transcub Lojistik Kurucusu Akın Çubukçu, müşteri odaklı ve güvenilir lojistik anlayışıyla ihracatçılara katma değer sunduklarını belirterek, “Tecrübeli ekibimiz ve Avrupa’daki geniş partner ağımızla, yükleri en hızlı ve en güvenli şekilde teslim ediyoruz. Özellikle ekspres minivan araçlarımız sayesinde Avrupa geneline 48 ila 72 saat içinde teslimat yapabiliyoruz. Bu, havayoluna alternatif bir çözüm olarak ihracatçılar için büyük avantaj sağlıyor” dedi.

Küresel ekonomik dalgalanmalara ve lojistik maliyetlerindeki artışa rağmen istikrarlı büyümesini sürdürdüklerini aktaran Çubukçu, şirketlerinin finansal performansına dair şunları söyledi: “Kurulduğumuz günden bu yana her yıl ciromuzu artırmayı başardık. 2024 yılında, sektörümüzdeki yoğun rekabete ve maliyet artışlarına rağmen ciromuzu yaklaşık yüzde 25 yükselttik. 2025 yılı için de hedefimiz büyümeye devam etmek. Sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izleyerek lojistik kapasitemizi artırmayı planlıyoruz.”

Yeni yatırımlar yolda

2025 yılı itibarıyla yeni yatırımlarla iş hacmini genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Akın Çubukçu, önümüzdeki dönemde atacakları adımlar hakkında bilgiler paylaştı. Çubukçu, “Özmal araç filomuzu genişleterek hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Bunun yanında, Fransa’da şubeleşmek için çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca, limanlara yakın bölgelerde, ileri teknolojilerle donatılmış depolama alanları kurarak sektörde farklı bir noktaya ulaşmayı amaçlıyoruz. Lojistik dışında inşaat sektöründe de Eskişehir’de özel projeler geliştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Lojistik süreçlerinin ihracatın en kritik bileşenlerinden biri olduğuna dikkat çeken Çubukçu, “İhracatçı firmalar için lojistik sürecinin her adımında destek sunuyoruz. Depolama, nakliye, gümrükleme gibi birçok alanda müşterilerimizin yanında oluyoruz. Özellikle zamanında ve güvenilir teslimat ile ihracatçılarımızın rekabet gücünü artırmalarına yardımcı oluyoruz” açıklamasında bulundu.

“Navlun fiyatlarındaki dalgalanma lojistiği zorluyor”

Son dönemde lojistik maliyetlerindeki artış ve navlun fiyatlarındaki dalgalanmaların sektörde yeni zorluklar yarattığına dikkat çeken Akın Çubukçu, bu durumun etkilerini değerlendirerek şu ifadeleri kullandı: “Dengesiz rekabet koşulları, işini iyi yapan firmaları bile zor durumda bırakabiliyor. Büyük lojistik firmalarının birleşme politikaları ve tek merkezden yönetim anlayışı, navlun fiyatlarını etkiliyor. Sektörümüz, bu zorlukları aşabilmek için proaktif stratejiler geliştirmeli, tedarik zinciri kesintilerini öngörmeli ve sürdürülebilir çözümler üretmelidir.”

“İhracatçının yanında olmaya devam edeceğiz”

Sundukları hizmetlerle ihracatçı firmaların güvenini kazandıklarını belirten Akın Çubukçu, 2024 yılında gerçekleştirdikleri taşımaların tamamını sıfır hasarla tamamladıklarının altını çizdi. Önümüzdeki yıllara ait hedeflerinden bahseden Çubukçu, “Hedefimiz, ihracatçılarımıza eksiksiz, güvenilir ve kaliteli hizmet sunmaya devam etmek. 2024’te sıfır hasarla taşıma gerçekleştirerek müşterilerimizin güvenini pekiştirdik. Önümüzdeki yıllarda da bu başarıyı sürdürmeyi, ülkemizin ihracatına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.