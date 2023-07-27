Trendyol’un müşteri sayısı Almanya’da 1 milyonu aştı



E-ticaret platformu Trendyol, Almanya pazarına girişinin birinci yıl dönümünü kutluyor. Trendyol.com/de, tamamı Türkiye’de üretilen Trendyol Collection, 200’e yakın Türk markası ve global markalarla birlikte halihazırda 800’den fazla markayı Almanya’daki müşterileriyle buluşuyor. Berlin’de geçen yıl ilk yurtdışı ofisini açan Trendyol’un müşteri sayısı birinci yılın sonunda 1 milyonu geçti.

Platformda 200 Türk markası yer alıyor

Uygun fiyatlarda geniş ürün seçeneği ve güçlü müşteri deneyimi Trendyol’un Almanya’da da geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Bugün 300 binden fazla ürün seçeneğine sahip platformda en çok satan özel marka koleksiyonları olan “Trendyol”, “Trendyol Man”, “Trendyol Modest” ve “Trendyol Curve”, hepsi yerli ve çoğu Trendyol’un kurulduğu 2010 yılından bu yana birlikte çalıştığı 500’e yakın tedarikçi tarafından tamamen Türkiye’de üretiliyor. Trendyol ayrıca LC Waikiki, Defacto, Penti, FLO, Koton, Mavi, Happiness İstanbul, Olalook, Marjin, Grimelange ve Hakke gibi 200’e yakın Türk markası ve üreticileri ile Valentino, Puma, S. Oliver, Tom Tailor, Skechers ve Fila gibi küresel markalar için de bir vitrin görevi görüyor.

“Yerli üreticilerimizi yeni pazarlarla buluşturduk”

Son bir yılı değerlendiren Trendyol Grubu Büyümeden Sorumlu Başkanı Erdem İnan, şunları kaydetti: “Almanya’daki ilk yıl dönümümüzü kutlamaktan çok mutluyuz. Unutulmaz başarılarla dolu harika bir yıl geçirdik. Yerli üreticilerin emeklerini tamamen yeni bir pazarlarla buluşturmaktan, bu ürünleri küresel ve yerel markalarla birlikte platformumuzda sunmaktan gurur duyuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün ve pazaryeri çeşitliliğimizi daha da genişletmeye, daha güçlü bir müşteri deneyimi sunmaya ve moda trendlerinin öncüsü olmaya devam ederken aynı zamanda müşterilerimizin uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.”

Yeni kategoriler devreye alınacak

Son 12 ay içerisinde, Trendyol uygulaması Almanya’da en çok indirilen uygulamalar arasına girerken; kot giysiler, ikili setler, elbiseler ve Trendyol’un Curve markası müşterilerin en fazla ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Trendyol, önümüzdeki dönemde “Güzellik”, “Ev Eşyaları” ve “Mücevher” gibi yeni kategorileri de müşterilerine sunmaya hazırlanıyor.

Teslimat deneyimini daha da iyileştirmek üzere İstanbul Havalimanı yanındaki e-ihracat merkezi yatırımıyla Avrupa lojistik ağını kurma çalışmaları, yeni ödeme seçeneklerinin sunulması ve Almanya’daki dijital kanallarda halen yayında olan “Bu Trend Senin” (“This Trend is Yours”) ilk marka kampanyası da bu dönemde Trendyol’un Almanya’daki faaliyetlerine ivme kazandırdı. Trendyol ayrıca pazar lideri influencer programı “trendFam” aracılığıyla Almanya’da bini aşkın influencer ile işbirliği yapıyor. Influencer pazarlama platformu Storyclash, haziran ayında Trendyol’un üçüncü kez Instagram’da Almanya’daki influencerlar arasında en çok konuşulan moda markası olduğunu duyurmuştu.