Türk enerji şirketinden Karadağ’a 5 milyon euroluk 'güneş' yatırımı

Nu Teknoloji, Karadağ'da güneş enerji santrali (GES) kurulumuna yönelik 5 milyon euroluk yatırım yapacak. Proje kapsamında Tuzi ve Niksic bölgelerinde toplam 6,6 megavat kapasiteli GES'ler kurulacak. Projenin elektrik ve mühendislik işlerini üstlenmesi için Türkiye'nin önde gelen firmalarından Akgün Elektrik Mühendislik ile anlaşma sağlandı.

İmza töreni Nu Teknoloji CEO’su Erkut Alkaya ve Akgün Elektrik Mühendislik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akgün'ün katılımıyla gerçekleştirildi.

“Karadağ'ın ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynayacak”

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu yatırım, sadece Karadağ'ın enerji sektöründe değil, aynı zamanda ekonomik kalkınmasında da önemli bir rol oynayacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, Karadağ'ın enerji bağımsızlığını artırırken aynı zamanda çevre dostu enerji çözümleri sunacak." ifadesine yer verildi.

Şirketin açıklamasında görüşlerine yer verilen Nu Teknoloji CEO'su Alkaya, Karadağ'daki yatırımlarının devam edeceğini belirterek, "Akgün Elektrik Mühendislik'in güvenilirliğine inanıyoruz ve bu önemli projede bildiğimiz bir firmayla çalışmayı tercih ettik. Karadağ'daki yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu projeler, hem bölge ekonomisine hem de çevreye büyük katkı sağlayacak. Akgün Elektrik Mühendislik ile bu projede çalışmak bizim için büyük bir memnuniyet." değerlendirmesinde bulundu.