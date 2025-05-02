Türkiye'nin 70 yıllık kozmetik devi iflas sürecinde!

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle birçok köklü şirket mali sıkıntılarla karşı karşıya kalırken, bu süreçten etkilenen firmalardan biri de kozmetik sektörünün önemli markalarından Hunca Kozmetik oldu.

Şirket, geçen yıl başında ilan ettiği konkordato sürecini 2025 Şubat ayında kendi kararıyla sonlandırsa da, alacaklılardan biri tarafından açılan dava sonucunda yeniden konkordato sürecine girmek zorunda kaldı.

Hunca Kozmetik, yeniden konkordato ilan etti

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; yaşadığı ekonomik sorunları aşmakta güçlük yaşayan Hunca Kozmetik, yeniden konkordato ilan etti. Vitt Kozmetik Ve Özel Sağlık Hizmetleri’nin açtığı dava sonucunda Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi Hunca Kozmetik Sanayii Anonim Şirketi ile Hunca Ambalaj Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

Mahkemenin Hunca ile ilgili konkordato geçici mühlet kararında şu ifadeler yer aldı:

“Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi başka bir deyişle davalı şirketlerin mali durumunun düzelmesinin mümkün olup olmadığı veya konkordato teklifinin tasdik şartlarının yerine gelip gelemeyeceğinin tespiti amacıyla görevlendirilen geçici komiser heyetinin derhal göreve başlamaları gerektiğinin geçici komiserlere bildirilmesine ve göreve başlama tutanağının geçici komiserler tarafından düzenlenmesine, Tekirdağ Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığınca ilan edilen Bölge Konkordato Komiser Listesinden mahkememizce re'sen;

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının incelenmesi amacıyla; alacaklı sayısı ve borç miktarı ile kapsamlı birden fazla kişi ve şirketin konkordato talep ettiği dikkate alınarak; Koray Çevik, Merter Yağdım ile Ferahnaz Seval Özel'in geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmesine, İcra ve İflas Kanununun 288. maddesi uyarınca geçici mühlet kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalında ilan edilmesine ve ilanda, alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri karar verilmiş olmakla; Mahkememizin 2025/288 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme duruşmasının 08/07/2025 günü saat 10:45'de yapılacağı, 7101 sayılı Kanunla değişik İcra İflas Kanunu'nun 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen tebliğ olunur.”

Hunca Kozmetik'e ait markalar şu şekilde;

Hunca Kozmetik A.Ş., Türkiye merkezli bir kozmetik şirketidir. Şirket, 1957 yılında Adnan Hunca tarafından kurulmuştur. Şirketin merkezi İstanbul'un Şişli ilçesinde yer almaktadır.[2]

Hunca Kozmetik, kozmetik ve banyo malzemeleri üreten bir aile şirketi olarak kuruldu. Şirket, %35'lik pazar payı ile[3] She, She colors, Caldion, Caldion Night, Extory, Equal, Viva Cappio, Jagler, Jagler Sport, Carmina, Sensation ve İvrindi markaları altında saç bakımı, sıvı sabun, deodorantlar, kokular, erkek tıraş öncesi ve renkli kozmetikler de dahil olmak üzere birçok kozmetik, tuvalet ürünleri üretiminin yanı sıra alışveriş sitesi[4] üzerinden online satışlarını yapmaktadır.[1] Şirketin fabrikası Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde yer almaktadır[1][5] ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya'da distribütörleri bulunmaktadır.