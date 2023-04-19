Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, iftar sofralarının gözdesi lahmacun olurken, profiterol de güllaç ve baklavayı geçerek en çok tercih edilen tatlı olarak belirlendi.

Trendyol Yemek'in açıkladığı verilere göre, ramazan ayında lahmacundan sonra en çok tercih edilen yemekler; hamburger, çiğ köfte, Adana dürüm ve tavuk döner olarak sıralandı.

En çok tercih edilen tatlılar ise profiterol, soğuk baklava, waffle, ekler ve kazandibi oldu.

Trendyol Yemek kullanıcılarının en çok tercih ettiği çorba, mercimek olurken, mercimeği, et suyu çorbası ve ezogelin çorbası takip etti.

Ramazanda en çok tercih edilen içecek ise ayran oldu.

Dünya mutfağından en çok köri soslu tavuk tercih edildi.

Ramazan ayında en çok tercih edilen 5 kahve; latte, iced latte, filtre kahve, flat white ve Americano olarak öne çıktı.

Sahur menüsü; Lahmacun, tavuk tantuni ve ayran

Türkiye'nin iftar menüsü mercimek çorbası, lahmacun, içli köfte, ayran ve profiterolden oluştu.

Sahur menüsünde ise lahmacun, tavuk tantuni ve ayran yer aldı.

Trendyol Yemek verilerine göre, ramazan ayında en çok sipariş veren iller İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu.

Ev yemeklerinde İstanbul, İzmir ve Ankara ilk 3 sırada yer alırken, bu kentleri, Bursa ve Eskişehir takip etti.

Deniz ürünleri siparişlerinde de yine 3 büyük il ilk 3 sırada yer alırken, Antalya ve Bursa bu kategoride de öne çıktı.