TurkNet’ten geleceğin teknolojilerini üretecek gençlere destek!

TurkNet, fiber hızlı internetin yaygınlaşması için yatırımlarına devam ediyor. Sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirmeyi amaçlayan TurkNet, “Net Gençlik” ile altyapının uygun olduğu yüzlerce devlet üniversitesi ve teknoparkta, farklı projelerle geleceğin teknolojilerini tasarlayan gençlerin yanındayken, lise öğrencileriyle de dünyanın en itibarlı teknoloji turnuvalarından “FIRST® Robotics Competition” (FRC) kapsamında bir araya geliyor. Bu yıl FRC’ye 4. kez destek sağlayan TurkNet, geleceğin mimarı gençlerin hızlı ve kesintisiz fiber internetiyle yanında olacak.

“Sektörde oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz”

İş birliği toplantısında konuşan TurkNet CEO’su Cem Çelebiler, “İçinde bulunduğumuz fiber dönüşüm çağında, iş yapış şekillerimiz başta olmak üzere, hayatın her alanında oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Bu yeni oyunda, yüksek hızda, kaliteli ve kesintisiz erişilebilir internet artık çok daha önemli” dedi. “Biz bu dönüşümün sadece destekçisi ve takipçisi değiliz; aynı zamanda oyun kurucularından biriyiz. 30 yıldır internetin demokratikleşmesi için çalışıyoruz” diyen Çelebiler, şöyle devam etti:

“Sektörün sıkıntıları ve tüketicide sebep olduğu kaygılar var. Bizim işimiz bunları bulup çözüme ulaştırmak. ‘Toplum neden rahatsız, tüketici internette ne istiyor?’ sorularıyla ilgileniyoruz. Bunun için asla vazgeçmediğimiz, çok güçlü değerlerimiz var; yalınlık, uçtan uca dijital deneyim, müşteri odaklılık ve erişilebilir fiyatla yüksek performansı bir arada sunabilme yeteneği. Biz interneti sınırlar koyan değil; özgürleştiren, eşitleyen, demokratik bir evren olarak görüyoruz. Bunun için sektöre ait bilinen doğruların dışına çıkmaktan, ezberleri bozmaktan ve özgün olmaktan korkmadık, korkmayacağız da. Oyunun kurallarını yeniden yazıyoruz. Öyle ki artık tüketicilerimiz bir sonraki adımda neler yapacağımızı, neye çözüm bulacağımız merakla beklemeye başladı. Bizim için başarının kriteri tam da bu; müşterilerimizle uzun vadeli güven ortamını yaratmak.”

Böylece TurkNet’in bugün Türkiye’nin üçüncü büyük bireysel fiber hane ulaşımına sahip oyuncusu olduğunu hatırlatan Çelebiler, “2024 yılının ilk 6 ayında en fazla sabit abone kazanan operatör olduk. 1.2 milyonun üzerinde bireysel, 2500’ün üzerinde kobi ve kurumsal abonemize kaliteli, kesintisiz ve sınırsız-kotasız internet deneyimi sunuyoruz. Yeni yatırımlarımızla bu ekosistem daha da büyüyecek” diye vurguladı.

“Unicorn adayı genç girişimcilerin yanındayız”

Geleceği şekillendirmenin yolunun eğitimden geçtiğini hatırlatan Çelebiler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gençlerin kurumlardan en büyük beklentisi eğitime destek. Bunun için de geleceğin teknolojilerini üreten gençlerimizin dünya standartlarında internete erişmesi önemli. ‘Net Gençlik’ hareketi bu değerlerin odağında onlara eşlik etmek üzere ortaya çıktı. Altyapımızın uygun olduğu tüm devlet üniversiteleri, kampüsler ve teknoparklarda, harika işler çıkaran unicorn adayı genç girişimcilerimizin yanındayız. Onların bu yoluculuklarına fiber hızımızla eşlik ediyoruz. Lise çağındaki arkadaşlarımızı da FIRST® Robotics Competition kapsamında destekliyoruz. Türkiye’nin geleceği şekillendirmek için onların fikirlerine ve hayal gücüne ihtiyacımız var. Gençlerin kapsam dışında kalmaması için çalışıyoruz.”

“Türkiye, FRC bünyesinde en hızlı büyüme gösteren ülke”

Fikret Yüksel Vakfı Başkanı Alex Burchard ise şöyle konuştu “Fikret Yüksel Vakfı olarak, Türkiye'de FIRST programlarını düzenleyerek ülkemizin gençlerini günümüz dünyasının sorunlarını çözmeye hazırlıyoruz. FIRST takımına katılan çocuklar elbette birçok teknik beceri öğreniyor, ancak bunların yanı sıra daha önemli beceriler de kazanıyorlar: problem çözme, kendi kendine öğrenme, başkalarıyla etkili iletişim kurma, bir ekip içinde çalışabilme ve en önemlisi, tüm bu becerileri dünyaya olumlu bir katkı sağlamak için kullanabilme. Ayrıca öğrenciler, lise yıllarında, üniversite sonrası karşılaşacakları çeşitli meslek alanlarında gerçek dünya deneyimi kazanma fırsatı elde ediyor. Bu sayede, ne okumak istediklerine, hangi kariyeri seçmek istediklerine dair daha bilinçli kararlar verebiliyor ve erken yaşta bu alanda kendilerini geliştirerek en iyi versiyonlarına ulaşabiliyorlar. Türkiye’nin, FRC bünyesinde en hızlı büyüme gösteren ülke konumunda olmasından dolayı büyük gurur duyuyoruz. Bunun yanı sıra, dünya genelinde FRC programında ortalama %30 olan kadın katılım oranına ve küresel STEM iş gücünde %30 kadın oranına kıyasla %47’lik bir kadın katılım oranına sahibiz. Dahası, bu takımlara ev sahipliği yapan okullar ve topluluklar %42 oranında kadınlardan oluşuyor. Bu da gösteriyor ki, STEM alanındaki cinsiyet farkını aktif olarak azaltıyor ve daha eşitlikçi bir nesli yetiştiriyoruz”

Burchard, sözlerini şöyle tamamladı:

“TurkNet ile çalışmak bizim için büyük bir mutluluk. Bize verdikleri destek gerçekten çok büyük ve sundukları birçok katkı arasında en sevdiğim kesinlikle etkinliklerimize sağladıkları fiber internet hizmeti. Etkinliklerde, törenlerde ve maçlar arasında dev ekranlara yansıtılmak üzere sürekli olarak gigabitler boyutunda dosyaları bina içinde farklı noktalara iletmem gerekiyor. TurkNet’in interneti sayesinde ofisten bir dosya gönderdiğimde, daha kapıdan çıkmadan dosya 100 metre ilerideki saha ekibi tarafından indirilmiş ve kullanıma hazır hale gelmiş oluyor. Gerçekten hızlı ve güvenilir bir internet sağlıyorlar. Verdikleri bu destek ve iş birliğimizin bir parçası olarak yaptıkları diğer harika işler için onlara büyük bir teşekkür etmek istiyorum, ortaklığımızın uzun yıllar devam etmesini ve büyüyerek gelişmesini diliyorum.”