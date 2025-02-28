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Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin ilk 10 ‘Süper Markası’ arasında

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, Superbrands Türkiye 2025 araştırmasında jüri ve halk oylarıyla ilk 10 arasında yer alarak Süper Marka ödülüne layık görüldü.

Haber Merkezi
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Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye’nin ilk 10 ‘Süper Markası’ arasında
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Dünyada 90 ülkede bağımsız marka değerlendirmesi yapan “Superbrands International” ile birlikte Türk ekonomisi açısından büyük önem taşıyan Türkiye’nin Süper Markalarını belirlemeye yönelik araştırmalar gerçekleştiren “Superbrands Türkiye Organizasyonu” 20. yılını doldurdu.

Superbrands Türkiye barajını aşan 150 süper markanın 70’i yerli, 80’i uluslararası isimlerden oluştu

Organizasyonun bu yılki ‘Süper Markalar’ araştırmasında, bağımsız sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan seçici kurulun oylamasıyla belirlenen 300 marka halk oylamasına sunuldu. NielsenIQ tarafından yapılan araştırmada 2 bin 100 tüketici, markaları puanlayarak seçimlerini yaptı. Puanlama sonrasında Superbrands Türkiye barajını aşan 150 süper markanın 70’i yerli, 80’i uluslararası isimlerden oluştu. Araştırmanın 2025 yılı sonuçlarına göre, İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, puanlamada ilk 10 arasında yer alan 3 Türk markasından biri oldu.

Daha önce Türkiye’nin 2012 yılı Süper Markaları arasında yer alan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 2014 yılında da kadınların en çok beğendiği üç Süper Markadan biri olma başarısını elde etmişti.

Superbrands tarafından Türkiye'deki araştırmalarda 3. kez “Süper Markalar” arasında listelenen ISG’nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda; “Seçimleriyle İSG’yi bu kıymetli ödüle layık gören tüm katılımcılara, Superbrands Türkiye ekibine, değerli jüriye ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.” sözleriyle ödül kutlandı.

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