Kocaeli Sanayi Odası(KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK 2024 büyüme oranını değerlendirdi.

Kocaeli

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK’in açıkladığı büyüme oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, değerlendirmesinde ekonominin 2024 yılının tamamında yüzde 3,2 büyüdüğünü; yılın son çeyreğinde ise, yüzde 3.0 büyüme gerçekleştiğini belirtti. Zeytinoğlu, “2024 yılının geneline baktığımızda, inşaat sektörü yüzde 9,3 ile deprem harcamalarının da etkisiyle en yüksek büyümeyi gösterdi. Hizmet sektöründe görülen yıllık yüzde 3,1 artış da büyümeye önemli bir katkı verdi” dedi.

TÜİK verilerini değerlendiren Zeytinoğlu, sanayideki büyüme 0,5 ile sınırlı kaldı

Hane halkı nihai tüketim harcamalarının yüzde 3,7 artış gösterdiğini söyleyen Zeytinoğlu, sanayi sektöründeki büyümenin ise 0,5 ile sınırlı kaldığını belirtti. Zeytinoğlu, değerlendirmelerine şu sözlerle devam etti “Mal ve hizmet ihracatı tarafında da, 2024 yılında yüzde 0,9 artış görülürken, dördüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,0 azalış gerçekleşti ve bu dönemde ithalat yüzde 1,6 arttı. Görüldüğü gibi, sanayi ve ihracatın büyümeye olan katkısı; inşaat, hizmetler ve hane halkı harcamalarına kıyasla sınırlı kalsa da, son çeyrekte makine ve teçhizata yönelik yatırımların ise yüzde 4,2 büyümesini geleceğe yönelik yatırımlar açısından değerli buluyoruz” dedi.

2025 yılında üretim ve ihracat kaynaklı büyüme temenni ediyoruz

Ayhan Zeytinoğlu, büyümenin sürdürülebilir olması için sanayinin önemli olduğunu, 2025 yılında ekonomik büyümenin yapısal reformlarla desteklenen, üretim ve ihracat kaynaklı büyüme olmasını temenni ettiklerini söyledi.