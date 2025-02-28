İstanbul Havalimanı’nda Ramazan köyü kuruldu

Ramazan kültürünü tanıtmak amacıyla Havalimanı’nda rengârenk bir etkinlik programı hazırlandı. İstanbul Havalimanı Dış Hatlar bölgesinde kurulan Ramazan Köyü, yolculara geleneksel ve modern dokunuşların iç içe geçtiği benzersiz bir deneyim sunuyor.

Geleneksel kostümler içindeki karakterlerin yolcuları karşıladığı bu alanda, Hacivat-Karagöz gösterilerinden ebru ve hat atölyelerine, dijital galaksi deneyiminden VR uzay yolculuğuna kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek. Çocuklu aileler ayrıca, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolin gibi eğlenceli aktivitelerle Ramazan neşesini doyasıya yaşayabilecekler.

İftar sofrası her milletten misafiri buluşturacak

Ramazan ayının paylaşma ve ikram kültürünü yaşatmak adına İGA, yolculara pamuk şeker, reyhan şerbeti ve Osmanlı macunu gibi geleneksel tatlar sunulacak. Ayrıca dış hatlar bölgesinde her gün kurulan iftar sofrasında da farklı kültürden misafirlerin buluşarak iftar yapmaları planlanıyor. Bu özel sofralar, ünlü şeflerin elinden çıkan lezzetli tatlar ve modern bir konsept ile misafirlerini karşılayacak. Havalimanının iç hatlar bölgesinde de birbirinden eğlenceli aktiviteler düzenleniyor. Çocuklar için boyama ve origami atölyelerinden müzik dinletilerine kadar birçok etkinlikle yolcular, uçuş öncesinde keyifli vakit geçirirken, geleneksel sanatlarla da tanışma fırsatı bulacak.

Holografik Karagöz-Hacivat gösterileri, modern teknolojinin geleneksel anlatı sanatlarıyla nasıl buluştuğunu gözler önüne serecek.

İGA İstanbul Havalimanı, sadece yolcular için değil, Havalimanı çalışanları ve aileleri için de Ramazan’ın ruhuna uygun pek çok etkinlik, atölye ve söyleşi düzenliyor. Sosyal sorumluluk projeleri, iftar yemekleri ve kültürel atölyeler, Ramazan’ın paylaşım geleneğini geniş bir çerçevede yaşatacak. Ay boyunca sürecek bu etkinlikler, İGA İstanbul Havalimanı’nı yolcular için yalnızca bir seyahat noktası olmaktan çıkarıp, farklı kültürlerin buluştuğu ve paylaşıldığı bir deneyim alanına dönüştürecek.