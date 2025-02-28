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İstanbul’da iftar sofrası kurmak yüzde 45 daha pahalı!

İPA’nın Ramazan ayına girerken yaptığı hesaplamaya göre, iftar sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı oldu. İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce, Türkiye’deki gıda enflasyonunun Avrupa’daki 10 ülkenin toplamına eşit olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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İstanbul’da iftar sofrası kurmak yüzde 45 daha pahalı!
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İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Ramazan Ayı Temel Mutfak Harcaması sonuçlarını yayınladı.

İstanbul’da temel ürün gruplarında, 2024 Ramazan’ında mutfak harcamaları 7 bin 249 TL tutarken, bu maliyet hazırlıkları süren 2025 Ramazan ayında 10.565 TL'ye yükseldi. Yıllık artış yüzde 45,75'i buldu.

Mercimekte yüzde 51,61, kırmızı ette yüzde 55,10'luk artış kaydedilirken, ayçiçek yağındaki artış yüzde 62,28 olarak ölçüldü. En yüksek maliyet farkı yüzde 121,79 ile kahvede gerçekleşti, en düşük farksa yüzde 9,75 ile salçada kaydedildi.

"Ramazan Sofraları küçülecek"

İPA Başkanı Doç. Dr. Buğra Gökce paylaşımında, “Bu yıl Ramazan sofrası kurmak geçen yıla göre yüzde 45 daha pahalı” derken, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Yüksek gıda enflasyonu ramazan sofralarını da vurdu. Savaş halindeki Rusya ve Ukrayna’da bile gıda enflasyonu yüzde 10’un altında. Türkiye’deki gıda enflasyonu Avrupa’daki 10 ülkedeki gıda enflasyonunun toplamı kadar.

Aynı dönemde asgari ücret yüzde 30 arttı. Ücretlerdeki artış gıda enflasyonuna yetişemediği için bu yıl Ramazan Sofraları küçülecek, halkımız Ramazan Ayı’nı ne yazık ki buruk yaşayacak.”

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